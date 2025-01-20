Beşiktaş-Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş Avrupa Ligi maçı şifresiz mi?

Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nde yedinci müsabakasında Athletic Bilbao karşılaşacak. Maça sayılı zaman kala futbolseverlerin Beşiktaş-Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda soruları gündeme oturdu. Beşiktaş Avrupa Ligi'nde elde ettiği 2 galibiyet ve 4 mağlubiyetle topladığı 6 puanla 28. sırada yer alıyor. Athletic Bilbao ile tarihindeki son karşılaşmasında kendi evinde 3-1 galip olan Beşiktaş maçı için Beşiktaş Avrupa Ligi maçı şifresiz mi araştırması hız kazandı. Peki, Beşiktaş-Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş Avrupa Ligi maçı şifresiz mi? İşte ayrıntılar!

BEŞİKTAŞ-ATHLETİC BİLBAO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş'ın bu sezonki dördüncü Avrupa maçı olacak olan Beşiktaş-Athletic Bilbao UEFA Avrupa Ligi maçı 22 Ocak Çarşamba TSİ ile 18.30'da oynanmaya başlanacak. Beşiktaş-Athletic Bilbao maçını Avusturyalı hakem Julian Weinberger yönetecek.

BEŞİKTAŞ-ATHLETİC BİLBAO MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

İstanbış'da Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak Beşiktaş-Athletic Bilbao maçı TRT 1 ve tabii kanallarından şifresiz naklen yayınlanacak.

BEŞİKTAŞAVRUPA LİGİ 2024-2025 FİKSTÜRÜ

Athletic Bilbao maçı sonrası Avrupa Ligi'nde 7. haftayı geride bırakacak olan Beşiktaş'ın 2024-2025 fikstürü içinde kalan maçları şu şekilde:

30 Ocak: Twente-Beşiktaş

BEŞİKTAŞ AVRUPA LİGİ PUAN DURUMU

Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden takımlardan biri olan Beşiktaş, Avrupa Ligi'nin 6. haftasına 2 galibiyet ve 4 mağlubiyetle topladığı 6 puan ile 28. sırada giriyor.

BEŞİKTAŞ UEFA AVRUPA LİGİ KADROSU

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi kadrosunda şu oyuncular bulunuyor: