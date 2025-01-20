Beşiktaş-Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş Avrupa Ligi maçı şifresiz mi?
Beşiktaş-Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda araştırmaları maça sayılı günler kala hız kazandı. Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde yedinci maçı kendi evinde Athletic Bilbao ile oynayacak. Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi maçlarının yayınlanacağı kanal belli olmasının ardından ise Beşiktaş Avrupa Ligi maçı şifresiz mi sorusu gündemde. Beşiktaş Trendyol Süper Lig'de geçtiğimiz hafta yaşadığı Rizespor beraberliği sonrası Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao ile karşılaşacak. Peki, Beşiktaş-Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş Avrupa Ligi maçı şifresiz mi? İşte detaylar!
Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nde yedinci müsabakasında Athletic Bilbao karşılaşacak. Maça sayılı zaman kala futbolseverlerin Beşiktaş-Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda soruları gündeme oturdu. Beşiktaş Avrupa Ligi'nde elde ettiği 2 galibiyet ve 4 mağlubiyetle topladığı 6 puanla 28. sırada yer alıyor. Athletic Bilbao ile tarihindeki son karşılaşmasında kendi evinde 3-1 galip olan Beşiktaş maçı için Beşiktaş Avrupa Ligi maçı şifresiz mi araştırması hız kazandı. Peki, Beşiktaş-Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş Avrupa Ligi maçı şifresiz mi? İşte ayrıntılar!
BEŞİKTAŞ-ATHLETİC BİLBAO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Beşiktaş'ın bu sezonki dördüncü Avrupa maçı olacak olan Beşiktaş-Athletic Bilbao UEFA Avrupa Ligi maçı 22 Ocak Çarşamba TSİ ile 18.30'da oynanmaya başlanacak. Beşiktaş-Athletic Bilbao maçını Avusturyalı hakem Julian Weinberger yönetecek.
BEŞİKTAŞ-ATHLETİC BİLBAO MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?
İstanbış'da Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak Beşiktaş-Athletic Bilbao maçı TRT 1 ve tabii kanallarından şifresiz naklen yayınlanacak.
BEŞİKTAŞAVRUPA LİGİ 2024-2025 FİKSTÜRÜ
Athletic Bilbao maçı sonrası Avrupa Ligi'nde 7. haftayı geride bırakacak olan Beşiktaş'ın 2024-2025 fikstürü içinde kalan maçları şu şekilde:
- 30 Ocak: Twente-Beşiktaş
BEŞİKTAŞ AVRUPA LİGİ PUAN DURUMU
Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden takımlardan biri olan Beşiktaş, Avrupa Ligi'nin 6. haftasına 2 galibiyet ve 4 mağlubiyetle topladığı 6 puan ile 28. sırada giriyor.
BEŞİKTAŞ UEFA AVRUPA LİGİ KADROSU
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:
- Kaleciler: Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Göktuğ Baytekin
- Defans: Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Emirhan Topçu, Masuaku, Felix Uduokhai, Emrecan Terzi
- Orta Saha: Al-Musrati, Jean Onana, Cher Ndour, Salih Uçan, Joao Mario, Bakhtiyor Zaynutdinov, Gedson Fernandes
- Forvet: Ernest Muçi, Rafa Silva, Can Keleş, Mustafa Hekimoğlu, Milot Rashica, Ciro Immobile, Semih Kılıçsoy