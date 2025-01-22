Beşiktaş - Athletic Bilbao maçında hava nasıl olacak?

UEFA Avrupa Ligi 7. maçında Beşiktaş, mutlak 3 puan parolasıyla Athletic Bilbao'yu bugün evinde ağırlayacak. Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda saat 18:30'da oynanacak maçta hava durumu nasıl olacak. Detaylar şöyle:

TÜPRAŞ STADYUMU HAVA DURUMU

Metaoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, öğle saatlerinde kısa süreli yağmur geçişi gözlense de, maç saatinde Tüpraş Stadyumu'nda hava az bulutlu ve açık olacak. Sıcaklık maç saatinde 9, maçın sonlarına doğru ise 7 derece olacak.