Beşiktaş-Athletic Bilbao maçının hakemi belli oldu

Beşiktaş-Athletic Bilbao karşılaşmasını Avusturyalı hakem Julian Weinberger yönetecek.-

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre müsabakada Weinberger'in yardımcılıklarını Andreas Heidenreich ile Maximilian Kolbitsch üstlenecek.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise yine Avusturya Futbol Federasyonundan Stefan Ebner oldu.

Mücadelede VAR koltuğunda Manuel Schuettengruber, AVAR'da da Alan Kijas görev yapacak.