Beşiktaş, Avrupa'da 234. maçını oynayacak
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UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında yarın Azerbaycan ekibi Neftçi'yi ağırlayacak Beşiktaş, Avrupa'da 234. kez sahne alacak.
Siyah-beyazlı futbol takımı, Avrupa kupalarında çıktığı 233 müsabakada 87 galibiyet, 47 beraberlik ve 99 yenilgi yaşadı.
Söz konusu maçlarda 307 kez fileleri havalandıran Beşiktaş, kalesinde ise 348 gol gördü.
Beşiktaş, Avrupa kupalarında 3 kez çeyrek final oynadı.
Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1986-1987 sezonunda adını çeyrek finale yazdıran siyah-beyazlı ekip, 2002-2003'te ise UEFA Kupası'nda adını son 8 takım arasına yazdırdı.
Beşiktaş, 2016-2017 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde de çeyrek finale yükseldi.