Beşiktaş, Avrupa kupalarına veda etti: Beşiktaş: 0 - Lausanne: 1

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi play-off turu ikinci maçında sahasında karşılaştığı İsviçre ekibi Lausanne'a 1-0 mağlup oldu ve toplamda 2-1'lik skorla elenerek Avrupa kupalarına veda etti.

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu ikinci maçında sahasında İsviçre ekibi Lausanne ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

MAÇTAN DAKİKALAR: İLK YARI

18. dakikada sağ taraftan topu taşıyan Rafa Silva, çizgiye kadar inip pasını penaltı noktasının gerisindeki Abraham’a aktardı. Abraham’ın şutunda meşin yuvarlak Lausanne savunmasından döndü.

42. dakikada sağ taraftan Taylan’ın ortasında savunmadan seken top ceza sahası sol tarafında Emirhan’ın önünde kaldı. Emirhan pasını, penaltı noktasındaki Rafa Silva’ya aktardı, Silva ise bekletmeden sol çaprazdaki Abraham’a bıraktı. Abraham’ın sol çaprazdan sert şutunda kaleci Leitca meşin yuvarlağı çeldi.

45+1. dakikada Mouanga'nın savunma arkasına uzun pasında topa hareketlenen Nathan Oyedeji, ceza sahası sağ çaprazında kaleci Mert'le karşı karşıya kaldığı pozisyonda uzak direğe yaptığı plaseyle meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1

MAÇTAN DAKİKALAR: İKİNCİ YARI

46. dakikada Felix Uduokhai, taç çizgisinin önünde Brandon Soppy’ye yaptığı faulün ardından direkt kırmızı kart görerek oyundan atıldı.

52. dakikada Diakite, sol tarafta aldığı topla ceza sahasına ilerleyip sol çaprazdan şutunu çekti. Uzak direğe giden meşin yuvarlağı kaleci Mert güçlükle çeldi.

57. dakikada Diakite sol taraftan aldığı topla çalımlarla ceza sahasına girdi. Sol çaprazda Diakite’nin topu ayağından açmasıyla Ndidi tehlikeyi uzaklaştırmak istedi ancak tekrar Diakite’ye çarpan meşin yuvarlak Lekweiry’nin önünde kaldı. Bu futbolcunun altıpasın önünden şutunda kaleci mert topu kontrol etti.

82. dakikada sol taraftan kullanılan serbest vuruşta topun başına geçen Orkun’un şutunda kaleci Letica meşin yuvarlağı kurtardı.

90+5. dakikada Beşiktaş'ın kullandığı kornerin devamında atağa çıkan Lausanne'da Diakite uzak mesafeden kaleyi düşündü. Demir Ege boş ağlara giden topu kafa vuruşuyla kornere çeldi.