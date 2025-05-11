Beşiktaş, Avrupa Kupası hedefine bir adım daha yaklaştı

İSTANBUL (AA) - HÜSEYİN EROĞUL - Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Adana Demirspor'u konuk eden Beşiktaş, rakibini 4-1 mağlup ederek puanını 58'e yükseltti.

Avrupa kupalarına katılma yolunda kritik bir virajı hasarsız atlatan siyah-beyazlı ekip, Rafa Silva ve Milot Rashica'nın golleriyle 2-0 öne geçti.

Adana Demirspor ilk yarının uzatma dakikalarının sonunda Arda Okan Kurtulan'la farkı 1'e indirse de siyah-beyazlı ekip soyunma odasına 2-1 önde gitti.

Siyah-beyazlı ekip, 62. dakikada Ciro Immobile'nin attığı golle skoru 3-1 yaparken, oyuna 73. dakikada dahil olan Joao Mario, 83. dakikada karşılaşmanın skorunu tayin eden golü kaydetti.

- Galibiyet serisine başladı

Adana Demirspor engelini 4 golle aşan siyah-beyazlılar, ligde oynadığı son 3 maçtan galibiyetle ayrılarak 9 puan topladı.

Göztepe ile 1-1 sona eren müsabakanın ardından Atakaş Hatayspor'u 5-1'le geçen Beşiktaş, Fenerbahçe'yi deplasmanda 1-0 mağlup ettikten sonra Adana Demirspor'u da 4-1 yenerek oynadığı son 3 karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı.

- Chamberlain ve Uduokhai sakatlandı

Beşiktaş'ta sakat oyuncular listesine eklenen son isimler Alex Oxlade-Chamberlain ve Felix Uduokhai oldu.

Bir pozisyonda rakibiyle girdiği mücadelenin ardından yerde kalan Chamberlain, bir süre daha oyuna devam ettikten sonra kulübeye değişiklik istediğini gösteren bir işaret yaptı.

İngiliz oyuncu 9. dakikada ise kendini yere bıraktı. Sağlık ekibinin müdahalesinin ardından kenara gelen Chamberlain'in yerine 11. dakikada Mustafa Erhan Hekimoğlu oyuna dahil oldu.

Uduokhai de 16. dakikada kullanılan bir köşe vuruşu sonrasında rakibiyle kafa kafaya çarpıştıktan sonra yerde kaldı.

Sağlık ekibinin müdahalesi sonrası oyuna devam edemeyen Uduokhai 20. dakikada yerini Emrecan Terzi'ye bıraktı. Değişikliğin ardından savunma hattında değişiklik yaşandı. Masuaku sol stopere geçerken Emrecan Terzi ise sol bekte mücadeleye devam etti.

- Rafa Silva 17. golünü attı

Beşiktaş'ın yıldız ismi Rafa Silva, siyah-beyazlı forma altında 17. golünü Adana Demirspor ağlarına gönderdi.

29. dakikada Ciro Immobile'nin pasını iyi değerlendirerek takımını 1-0 öne geçiren Portekizli oyuncu, bu golle birlikte ligdeki gol sayısını 11'e yükseltti.

UEFA Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 2'şer gol atan Rafa Silva, Süper Kupa ve UEFA Avrupa Ligi ön elemelerinde de 1'er gol atmıştı.

- Rashica 9 maç sonra gol attı

Beşiktaş'ı ilk yarıda 2-0 öne geçiren golü kaydeden Milot Rashica, 9 hafta sonra gol sevinci yaşadı.

Ligde sadece ikas Eyüpspor ile oynanan hem ilk yarıda hem de ikinci devrede oynanan maçlarda gol atan Rashica, Adana Demirspor ağlarına attığı golle ligdeki sayısını 3'e yükseltti.

Beşiktaş formasıyla bu sezon 5 gol kaydeden Rashica, diğer 2 golünü de UEFA Avrupa Ligi'nde siyah-beyazlı ekibin 4-1 kazandığı Bilbao maçında kaydetmişti.

- Dolmabahçe'de 5 maçtır kalesini gole kapatamıyor

Beşiktaş iç sahada oynadığı son 5 maçta da rakiplerinin gollerine engel olamadı.

Kayserispor'la oynanan ve siyah-beyazlı takımın 2-0 kazandığı maçın ardından iç sahada oynanan 5 müsabakada da gol yiyen siyah-beyazlı ekip daha sonra oynadığı Gaziantep FK (2), Galatasaray, RAMS Başakşehir (2), Atakaş Hatayspor maçlarının ardından Adana Demirspor karşısında da kalesini gole kapatamadı.

- Necip Uysal aylar sonra döndü

Sezonun ilk haftasında Reeder Samsunspor karşısında görev alan ancak daha sonra yaşadığı ön çapraz bağ sakatlığı nedeniyle uzun süre tedavi gören Necip Uysal, Adana Demirspor mücadelesinde yeniden formasına kavuştu.

86. dakikada Emrecan Terzi'nin yerine oyuna dahil olan Necip Uysal 273 günlük aranın ardından Beşiktaş formasıyla sahaya çıkarken, değişiklik esnasında stat hoparlöründen "Büyük kaptan Necip Uysal hoş geldin" şeklinde anons edildi.

- Sonradan girenler oyundan çıktı

Karşılaşmanın ilk yarısında sakatlanan Chamberlain ve Uduokhai'nin yerine 11. dakikada oyuna giren Mustafa Hekimoğlu ve 19. dakikada müsabakaya katılan Emrecan Terzi mücadelenin son dakikalarına doğru teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer tarafından oyundan alındı.

Uzun süredir forma giyemeyen isimlere şans vermek isteyen Norveçli teknik adam, Mustafa Hekimoğlu'nun yerine 86. dakikada Semih Kılıçsoy'u, Emrecan Terzi'nin yerine de Necip Uysal'ı müsabakaya dahil etti.