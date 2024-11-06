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Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde üst üste ikinci kez kazandı

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında ağırladığı İsveç ekibi Malmö'yü 2-1 mağlup etti.

Spor
  • 06.11.2024 20:27
  • Giriş: 06.11.2024 20:27
  • Güncelleme: 06.11.2024 20:35
Kaynak: AA
Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde üst üste ikinci kez kazandı
DHA

UEFA Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasında Beşiktaş sahasında İsveç temsilcisi Malmö'yü 2-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 76. dakikada Ernest Muci ile 85. dakikada Semih Kılıçsoy attı. Malmö'nün tek golünü 90+3'te Rieks kaydetti.

Bu sonucun ardından Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde puanını 6'ya yükseltirken Malmö, 3 puanda kaldı.

Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Beşiktaş, 28 Kasım'da İsrail ekibi Maccabi Tel-Aviv'le karşılaşacak. Malmö ise Ferençvaroş'a konuk olacak.

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