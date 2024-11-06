Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde üst üste ikinci kez kazandı
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında ağırladığı İsveç ekibi Malmö'yü 2-1 mağlup etti.
Kaynak: AA
UEFA Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasında Beşiktaş sahasında İsveç temsilcisi Malmö'yü 2-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.
Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 76. dakikada Ernest Muci ile 85. dakikada Semih Kılıçsoy attı. Malmö'nün tek golünü 90+3'te Rieks kaydetti.
Bu sonucun ardından Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde puanını 6'ya yükseltirken Malmö, 3 puanda kaldı.
Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Beşiktaş, 28 Kasım'da İsrail ekibi Maccabi Tel-Aviv'le karşılaşacak. Malmö ise Ferençvaroş'a konuk olacak.