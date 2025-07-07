Beşiktaş, Avusturya kampında günü tek idmanla tamamladı

WIENER NEUSTADT (AA) - Beşiktaş, Avusturya kampındaki yeni sezon hazırlıklarına salonda ve havuzda yaptığı antrenmanla devam etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen idman, salonda yenilenme hareketleriyle başladı.

Günün tek antrenmanı, esneme hareketlerinin ardından havuzda yapılan çalışmalarla sona erdi.

Beşiktaş, Avusturya'daki ikinci etap kamp çalışmalarına yarın yapacağı çift idmanla devam edecek.