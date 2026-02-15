Beşiktaş, Başakşehir deplasmanında: İlk 11'de sürpriz isimler

Süper Lig’in 22. haftasında Başakşehir ile Beşiktaş, Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda karşı karşıya gelecek. Ligde üst sıraları yakından ilgilendiren mücadele, iki ekip için de sezonun kırılma maçlarından biri olarak öne çıkacak.

Geride kalan 21 haftada 10 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan Beşiktaş, 37 puanla 5. sırada yer alıyor. Siyah-beyazlılar, ligde son 10 maçtır mağlubiyet yaşamazken, Avrupa kupalarına katılım hedefi doğrultusunda bu seriyi sürdürmeyi amaçlıyor.

Ev sahibi Başakşehir ise 21 maçta 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 yenilgiyle 33 puan topladı ve 6. basamakta bulunuyor. Turuncu-lacivertli ekip, kazanması halinde rakibiyle puan farkını kapatma şansı yakalayacak.

Beşiktaş cephesinde sezon boyunca dikkat çeken başlıklardan biri savunma performansı oldu. Siyah-beyazlılar, Süper Lig’de 21, Avrupa kupalarında 6 ve Türkiye Kupası’nda 3 olmak üzere toplam 30 karşılaşmaya çıktı.

BEŞİKTAŞ 24 MAÇTA 40 GOL YEDİ

Bu maçların yalnızca 6’sında kalesini gole kapatabilen Beşiktaş, tüm kulvarlarda oynadığı 24 karşılaşmada ise kalesinde 40 gol gördü. Buna karşılık siyah-beyazlı ekip, bu maçlarda rakip fileleri 53 kez havalandırdı.

Başakşehir maçı öncesinde Beşiktaş’ta kadroya dönen isimler teknik heyetin elini rahatlatıyor. Cezasını tamamlayan El Bilal Toure ile Kristjan Asllani, görev verilmesi halinde sahaya çıkabilecek.

Alanyaspor maçında sarı kart cezası nedeniyle forma giyemeyen Touré’nin ilk 11’e dönmesi bekleniyor. İki maçlık kırmızı kart cezasını tamamlayan Asllani de yeniden kadroya dahil oldu.

SINIRDAKİ OYUNCULAR

Siyah-beyazlılarda üç oyuncu ise ceza sınırında bulunuyor. Emirhan Topçu, Orkun Kökçü ve Salih Uçan, Başakşehir karşısında sarı kart görmeleri halinde gelecek hafta oynanacak Göztepe maçında cezalı duruma düşecek.

Takımın hücum hattındaki en formda isimlerin başında ise kaptan Orkun Kökçü geliyor. Genç oyuncu, ligde Eyüpspor, Konyaspor ve Alanyaspor maçlarında gol atarken, Türkiye Kupası’nda Kocaelispor karşısında da skora katkı verdi.

Bu sezon toplam 26 maçta 4 gol kaydeden Orkun, Beşiktaş’ın hücum organizasyonlarında kilit rol üstleniyor.

NDIDI KADRODA OLMAYACAK

Beşiktaş’ta Başakşehir maçı öncesinde tek kesin eksik Wilfred Ndidi. Babasının cenazesi nedeniyle Nijerya’da bulunan Ndidi’nin karşılaşmaya yetişmesinin zor olduğu öğrenildi. Taylan Bulut’un durumu ise maç saatinde netlik kazanacak.

İki takım, bu mücadeleyle birlikte 39. kez karşı karşıya gelecek. Daha önce oynanan 38 maçta taraflar 11’er galibiyet alırken, 16 müsabaka beraberlikle sonuçlandı. Süper Lig özelinde bakıldığında ise 35 karşılaşmada iki ekibin de 10’ar galibiyeti bulunuyor, 15 maç ise eşitlikle sona erdi. Beşiktaş, Başakşehir deplasmanında ligde 17 kez sahaya çıkarken yalnızca 3 galibiyet alabildi.

Ziraat Türkiye Kupası’nda ise iki takım üç kez karşılaştı. 2010-11 sezonundaki finalde Beşiktaş penaltılarla kupaya uzanırken, 2020-21 sezonu yarı finalinde uzatmada bulduğu golle finale yükselen taraf yine siyah-beyazlılar oldu.

MUHTEMEL 11’LER

Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner, Duarte, Opoku, Operi, Kemen, Umut Güneş, Fayzullayev, Shomurodov, Harit, Selke

Beşiktaş: Vasquez, Murillo, Agbadou, Djalo, Rıdvan Yılmaz, Asllani, Cerny, Olaitan, Orkun Kökçü, Touré, Hyeon-Gyu Oh