Beşiktaş, Başakşehir deplasmanında: Kritik viraj

Süper Lig'in 22'nci haftasında Beşiktaş yarın Başakşehir'e konuk olacak. Fatih Terim Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak karşılaşmayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek.

PUAN DURUMU VE HEDEFLER

Ligde 21 maçta 10 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan Beşiktaş, 37 puanla 5. sırada yer alıyor. 33 puanlı Başakşehir ise bir basamak geride 6. sırada. Aradaki 4 puanlık fark, bu maçı doğrudan Avrupa potası mücadelesine dönüştürüyor.

Siyah-beyazlı ekip, Süper Lig’de 10 maçtır yenilgi yüzü görmüyor. Ancak bu seriye rağmen savunma performansı soru işareti yaratıyor.

Beşiktaş bu sezon kalesini gole kapatmakta zorlandı. Süper Lig’de 21, Avrupa kupalarında 6, Türkiye Kupası’nda 3, toplamda 24 maçta gol yiyen siyah-beyazlılar, yalnızca 6 karşılaşmada kalesini gole kapatabildi.

Tüm kulvarlarda 53 gol atan Beşiktaş, kalesinde ise 40 gol gördü. Hücum üretkenliği yüksek olsa da savunma istikrarı Avrupa yarışı için belirleyici olacak.

EKSİKLER VE DÖNÜŞLER

Beşiktaş’ta Wilfred Ndidi dışında eksik bulunmuyor. Babasının cenazesi nedeniyle Nijerya’da olan tecrübeli oyuncunun maça yetişmesi zor görünüyor.

Cezalarını tamamlayan El Bilal Toure ile Kristjan Asllani ise teknik direktör Sergen Yalçın’ın görev vermesi halinde yeniden formasına kavuşacak.

Emirhan Topçu, Orkun Kökçü ve Salih Uçan sarı kart sınırında. Bu üç isim kart görmesi halinde gelecek hafta Göztepe maçında forma giyemeyecek.

ORKUN'UN FORMU HEYECANLANDIRIYOR

Beşiktaş’ta son haftaların en dikkat çeken ismi kaptan Orkun Kökçü. Genç oyuncu ligde son 3 maçta (Eyüpspor, Konyaspor, Alanyaspor) gol sevinci yaşadı. Türkiye Kupası’nda da Kocaelispor ağlarını havalandıran Orkun, sezon genelinde 26 maçta 4 gol katkısı verdi.