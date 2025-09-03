Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Beşiktaş, Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı

Ajans Haberleri
  • 03.09.2025 16:03
  • Giriş: 03.09.2025 16:03
  • Güncelleme: 03.09.2025 16:03
Kaynak: İHA
Beşiktaş, Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Başakşehir ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Siyah-beyazlılar, iki günlük iznin ardından Başakşehir karşılaşmasının hazırlıklarına BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla başladı. Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan idman, dar alanda oynanan taktiksel çift kale maçlarla tamamlandı.

BirGün'e Abone Ol