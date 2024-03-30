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Beşiktaş, Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’de Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla devam etti.

Ajans Haberleri
  • 30.03.2024 12:15
  • Giriş: 30.03.2024 12:15
  • Güncelleme: 30.03.2024 12:16
Kaynak: İHA
Beşiktaş, Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü

Teknik Direktör Fernando Santos yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışması olarak gerçekleşti.

Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan idman, dar alanda yapılan çift kale maçla tamamlandı. Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1.5 saat sürdü. 

Siyah-beyazlılar, Başakşehir maçı hazırlıklarına yarın saat 16.00’da yapacağı antrenmanla devam edecek.

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