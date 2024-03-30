Beşiktaş, Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’de Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla devam etti.

Ajans Haberleri 30.03.2024 12:15 Giriş: 30.03.2024 12:15

Güncelleme: 30.03.2024 12:16 Kaynak: İHA

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