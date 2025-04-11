Beşiktaş - Başakşehir maçı ne zaman ve saat kaçta? Bein Sports boykot listesinde mi?

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş, kritik Başakşehir maçına çıkıyor. Beşiktaş zirvedeki takımlara yaklaşmak, Başakşehir ise ligi üst sıralarda bitirip UEFA kupalarına katılma hakkı elde etmek istiyor. Beşiktaş - Başakşehir maçı ile ilgili tüm istatistikleri, maçın hakemlerini, maçın gün ve saat bilgisi verilerine bakalım:

BEŞİKTAŞ - BAŞAKŞEHİR MAÇININ HAKEMİ KİM?

Beşiktaş Başakşehir maçını Cihan Aydın yönetecek. Yardımcı hakemler Hakan Yemişken ve Mehmet Salih Mazlum, dördüncü hakem ise Muhammet Ali Metoğlu olarak belirlendi.

BEŞİKTAŞ LİGDE KAÇINCI SIRADA?

Beşiktaş ligde oynadığı 28 maçta 13 galibiyet, 9 beraberlik ve 6 mağlubiyetle 48 puanla maç eksiğiyle Samsunspor'un 3 puan altında 4. sırada yer alıyor.

BAŞAKŞEHİR LİGDE KAÇINCI SIRADA?

Başakşehir ligde oynadığı 28 maçta 12 galibiyet 6 beraberlik ve 10 mağlubiyetle 42 puanla 6. sırada yer alıyor.

BEŞİKTAŞ’TA HANGİ OYUNCULAR SAKAT VE CEZALI?

Beşiktaş’ta savunma hattında önemli eksikler bulunuyor. Emirhan Topçu, adale problemi nedeniyle kadroda yer alamayacakken, Felix Uduokhai ise ayak bileğindeki yırtık sebebiyle sakat durumda. Orta sahada Elan Ricardo arka adalesindeki sakatlık nedeniyle forma giyemeyecek. Ayrıca defans oyuncusu Tayyip Talha Sanuç ve genç forvet Semih Kılıçsoy, kırmızı kart cezaları nedeniyle maçta görev yapamayacak.

BAŞAKŞEHİR’DE HANGİ OYUNCULAR SAKAT VE CEZALI?

Başakşehir’de savunma hattında iki oyuncunun durumu belirsizliğini koruyor. Jerome Opoku ve Lucas Lima maç kadrosu için şüpheli olarak listelenmiş durumda. Orta saha oyuncusu Onur Ergün ise ayak bileğindeki kırık nedeniyle kesin olarak forma giyemeyecek. Bu eksikler, özellikle defansif kurguda Başakşehir’i zorlayabilir.

BEŞİKTAŞ'IN SON 6 MAÇI

Beşiktaş, ligde oynadığı son 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı; böylece son 5 lig maçından 7 puan topladı. Türkiye Kupası çeyrek finalinde ise Göztepe’ye 3-1 mağlup olarak turnuvaya veda etti. Siyah-beyazlılar son haftalarda inişli çıkışlı bir performans sergiliyor.

7 Nisan: Kasımpaşa 1-1 Beşiktaş

3 Nisan (Türkiye Kupası): Beşiktaş 1-3 Göztepe

29 Mart: Beşiktaş 2-1 Galatasaray

19 Mart: Konyaspor 2-0 Beşiktaş

15 Mart: Beşiktaş 2-0 Gaziantep

1 Mart: Beşiktaş 2-0 Kayserispor

BAŞAKŞEHİR'İN SON 6 MAÇI

Başakşehir, Süper Lig’de oynadığı son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet aldı ve bu süreçte 9 puan topladı. Türkiye Kupası çeyrek finalinde Eyüpspor ile 0-0 berabere kaldı ve penaltılarla elendi. Turuncu-lacivertliler son haftalarda özellikle iç sahada daha başarılı bir grafik çiziyor.

5 Nisan: Başakşehir 1-0 Konyaspor

3 Nisan (Türkiye Kupası): Eyüpspor 1-1 Başakşehir (penaltılarla elendi)

31 Mart: Başakşehir 0-3 Trabzonspor

15 Mart: Kayserispor 3-1 Başakşehir

8 Mart: Başakşehir 1-0 Sivasspor

27 Şubat: Eyüpspor 0-0 Başakşehir

BEŞİKTAŞ - BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ GÜN, NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Beşiktaş - Başakşehir maçı 12 Nisan 2025 Cumartesi günü saat 19:00'da oynanacak.

BEŞİKTAŞ - BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA VE ŞİFRELİ Mİ?

Beşiktaş - Başakşehir Süper Lig maçı BEin Sports ekranlarından canlı ve şifreli olarak izlenebilecek.

BEİN SPORTS BOYKOT LİSTESİNDE Mİ?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması üzerine CHP Lideri Özgür Özel'in açıkladığı boykot listesinde Bein Sports yer almıyor.