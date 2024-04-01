Beşiktaş, Başakşehir maçının hazırlıklarına devam etti

Beşiktaş, Süper Lig’in 31'inci haftasında Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik direktör Fernando Santos’un yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışması olarak gerçekleşti. Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan idman, taktiksel çift kale maçla sona erdi.

Siyah-beyazlı ekip, Başakşehir maçı hazırlıklarına yarın saat 16.00’da yapacağı antrenmanla devam edecek.