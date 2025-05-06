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Beşiktaş Başkan Adayı Gürkan Aksoy’un listesi belli oldu

Ajans Haberleri
  • 06.05.2025 17:42
  • Giriş: 06.05.2025 17:42
  • Güncelleme: 06.05.2025 17:42
Kaynak: İHA
Beşiktaş Başkan Adayı Gürkan Aksoy’un listesi belli oldu

Beşiktaş Kulübü Başkan Adayı Gürkan Aksoy’un yönetim kurulu listesi belli oldu.
Beşiktaş’ta, 11 Mayıs Pazar günü yapılacak Olağan Seçimli Genel Kurul öncesi başkan adayı Gürkan Aksoy, yönetim kurulu listesini Beşiktaş Divan Kurulu Başkanlığı’na verdi.
Gürkan Aksoy’un yönetim kurulu listesi şu şekilde:

Asil
Levent Önkol
Işık Dumrul
Tolga Bal
İsmail Tatlılık
Feridun Özgiden
Ali Kızıltaş
Cem Şendur
Safiye Taylan
Bülent Erunsal
Çetin Yıldırım

Yedek
Eralp Elmasdiken
Çağıl Geylan
Nihan Tüfekcioğlu
Nurettin Yılgın
Sururi Kerem Güzeldoğu

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