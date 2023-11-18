Beşiktaş Başkan adayı Hasan Arat "Köprüden önceki son çıkış" dedi, projelerini açıkladı

Beşiktaş'ta 2 hafta sonra yapılacak başkanlık seçimlerine adaylığını açıklayan Hasan Arat, projelerini açıkladı. Beşiktaş'ın Avrupa'da istikrarlı olarak başarılı olmasını hedeflediklerini belirten Arat, kulübün 'kaybedecek bir saniyesi' olmadığını söyledi.

Beşiktaş’ta 3 Aralık Pazar günü yapılacak olağanüstü seçimli genel kurul öncesinde başkan adaylarından Hasan Arat, projelerini tanıttı. Wolkswagen Arena'da yapılan ‘Beşiktaşlıların Yolu’ lansmanına siyah-beyazlı taraftarlar da katıldı.

Başkan Ahmet Nur Çebi’nin seçim tarihini açıkladığı anda istifa etmesi gerektiğini belirten Hasan Arat, “Son 23 yılın özetini görmeye geldik. Rahmetli Süleyman Seba, 23 yıl önce kulübe neler bıraktı, bugün hangi noktaya geldik? Süleyman Seba, borçsuz bir kulübün yanında onlarca tapu bıraktı. Hemen son 3 aya gelelim. 22 Ağustos’ta ben camiama 'Hemen genel kurul yapın, 1 gün kaybedecek vakit yok' dedim. Sadece bana cevap vermek için 28 Ağustos’ta basın toplantısı yapıldı. 6 Ekim’de 'Genel kurul yapacağız' dendi. O zaman 17 Aralık’a tarih verildi. Biz 'Bir gün kaybetmek zararımıza' dediğimiz halde 3 Aralık’a çekildi. Bu karar alındığında teknik direktörümüz yoktu. Seçim tarihi açıklarken kimse istifa etmedi. İstifa etmeniz lazım. İstifa etseniz 30 günde seçim yapılırdı. Başkan 7 Kasım’daki derbiyi bekledi. Kötü sonuç olunca aday olmadı. Asbaşkan, başkanı bekledi” diye konuştu.

“BEŞİKTAŞ AVRUPA’DAN ELENDİ VE MİLYONLARCA EURO ZARAR ETTİ”



Beşiktaş’ın Avrupa’dan elenerek büyük zarar ettiğini ifade eden Arat, “Diğer aday 22 gün kala adaylığını ilan etti. Bu arada Beşiktaş Avrupa’dan elendi ve milyonlarca Euro zarar etti. Adaylık başvurumuzu yaptık kulüp bize bilgileri vermedi. Yıllardır birbirini aklamaya çalışan yönetimler KPMG raporlarını kasaya kaldırdı. Hepsi hesap soracağız diye geldi, birbirlerini hakladılar. Biz hukuk kurulu kuracağız. Onlarla beraber hareket edeceğiz. Biz hukuk ne gerekiyorsa onu yapacağız. 23 yılda tek tapu alınamadığı gibi tüm tapularımız heba edildi. Sayın 2’nci başkan 'Fulya’yı unutun' dedi, biz unutmayacağız. Beşiktaşlıların vicdanı unutmayacak” şeklinde konuştu.

“3 ARALIK’TAN SONRA BEŞİKTAŞ BAŞKANINA KİMSE PARMAK SALLAYAMAYACAK”

Genel kurul üyelerini seçimde oy kullanmaya davet eden Arat, “Tüpraş’ın gelirleri kırdırıldı dedim, aksine bir şey söylemediler. Üstelik bu gitmeye 25 gün kala yapıldı. Ben buradayım dedim. Bu Beşiktaşlıların yolu, Beşiktaş’ı Beşiktaşlılar yönetecek dedim. 3 Aralık’tan sonra hiç kimse Beşiktaş başkanına parmak sallayamayacak" ifadelerini kullandı.

"BU SEÇİM BEŞİKTAŞ'IN KÖPRÜDEN ÖNCE SON ÇIKIŞIDIR"

Siyah-beyazlı camianın oyunu kimsenin pazarlayamayacağını aktaran Arat, şunları kaydetti:

"Bu seçim Beşiktaş’ın köprüden önce son çıkışıdır. Bu kulübe yapılan üyeler kontrolsüz şekilde kulübe sokulmuştur. Başkan 'Gelen herkesi üye yaptım nereden geldiklerini bilmiyorum' dedi. Bazı yöneticilerin neler yaptığını biliyoruz. 2024 Mayıs’ında camia büyük tehlike altındadır. Bazı yönetici arkadaşlar derneklerini suistimal ederek oylarını pazarlamaları ibret alınacak bir konudur. Gelin Beşiktaş’a sahip çıkın. Her oyunuz kıymetli, gelin oyunuzu kullanın. Beşiktaşlılara kimse plazalardan oyunuzu şuna atın diyemez. Beşiktaş halkın takımıdır. Beşiktaş’ın evlatları 10 yıldır mahkemelerde sürünürken bizim evlatlarımız suçsuz demediler. Gelin hep birlikte Beşiktaş’ı özgürleştirip özümüze dönelim. Kimse müdahale etmesin. Kimse icazet beklemesin. Çalışanlar seçimden çekinmesin. Herkesin hakları korunacak. Ricam bazı kişilere seçim sürecinde kimseye kendinizi kullandırtmayın. Bu yola çıkarken taşıdığım düşünceyi bir kez daha ifade etmek istiyorum: Bu kulüp bize şehitlerimizden, gazilerimizden, Şeref Bey’den, Baba Hakkı’dan, bizi göreve çağıran Süleyman Seba’dan emanet. Beşiktaş’ı Türkiye’nin ve dünyanın en kurumsal kulüplerinden biri yapmaya söz verdik. Çıktığımız yol Beşiktaşlıların yoludur.”



Arat, seçildiği takdirde Premier Lig ekiplerinden Chelsea ile iş birliğine gideceklerini belirterek; "Todd Boehly, Chelsea’nin sahibi ve başkanı. Benim yakın bir arkadaşım. Başarılar diledi, her türlü çalışmaya hazır olduğunu söyledi. Ben yıllarca biriktirdiğim spor sermayemi Beşiktaş’a aktaracağım" dedi.

“BU KULÜBÜ MENAJERLERE TESLİM ETMEYECEĞİZ”



Siyah-beyazlı ekibin altyapısından çıkan Rıdvan Yılmaz, Serdar Saatçı ve Emirhan İlkhan’ın toplamda 10 milyon Euro’ya Avrupa’ya gittiğinin altını çizen Arat, "Sayın Seba kulübü borçsuz ve kasada nakitle bıraktı. Kulübün itibarı, kültürü, gelenekleri gitti menajerlerle yönetilen sistem geldi. Üç büyük kulüp toplandığı zaman Süleyman Seba'nın liderliğinde toplanırdı. Kararlar Beşiktaş Kulübü'nde alınırdı. Parası yoktu ama çok büyük itibarı vardı. Rıdvan, Serdar ve Emirhan 10 milyon Euro'ya yurt dışına gitti. Braga'da Serdar'ın piyasa fiyatı 40 milyon Euro oldu. Onların yerine gelen oyuncu 90 dakika bile oynamadı. Bu kulübü menajerlere teslim etmeyeceğiz" dedi.



"NECİP UYSAL BİZİM EVLADIMIZDIR"



Avrupalı kulüplerle önemli ilişkiler kuracaklarını anlatan Arat, kaptan Necip Uysal ile ilgili de şöyle konuştu:



"Necip Uysal bizim evladımızdır. 2004 yılında 12 yaşında özkaynak sporcusu olmuş. 2009'dan bu yana Necip'in oynadığı libero ve stoper pozisyonlarına 44 oyuncu alınmış, Necip bir tek kalecilik yapmamış. Harcamışlar harcamışlar ama Necip'in yerini kimse dolduramamış. Herkes futbol takımını soruyor. Onlarla iletişim içinde olacağız. Beşiktaş kendi sporcu verisini kendi sakladığı bir sistem kuracağız. 14 yaşında çocukları alıp gidemeyecekler. Beşiktaş'ın 120 yıllık gücü ve itibarıyla transfer yapacağız. Beşiktaş'ın kendi sporcu verisini sakladığı kurumsal bir sistemi olacak. Beşiktaş'ın kendi scout sistemi olacak. Beşiktaş altyapı sistemini Avrupa seviyesinde yeniden tasarlayacağız."



“DİJİTALDE 7X24 AÇIK OLAN BİR TV KURACAĞIZ”



Dijital medyada rakiplerini geride bırakacaklarını söyleyen Arat, “Beşiktaş'ın kurumsal medyası yok. Kendi taraftarıyla iletişim kurmuyor. Kulübe değil yöneticiye bağlı medya ile iletişim kuruyor. Beşiktaş'ın kurumsal medyasını kulübün iletişim medyasına alacağız. Dijital medyada rakiplerimizi geçeceğiz. Herkes BJK TV'yi medyayı merak ediyor. Dijitalde 7x24 açık olacak bir TV kuracağız. Beşiktaş medya orijinal yapımlarını dünyaya satarak gelir elde edeceğiz. Beşiktaş'ın haklarını gasp edenlerden hesap soran bir yönetim olacağız” diye konuştu.



Akaretler'deki plazalarını residans yapacaklarını söyleyen Arat, “Tesislerimiz bakımsız. Beşiktaş’ın üyeleri gayrimenkulle ilgili soruları bilmiyor. Beşiktaş Plaza neresi diyorum çoğu insan bilmiyor. Süleyman Seba’nın oturduğu ofis var ya orayı bilmeyenler var. Ben Akaretler’e taşıyacağız deyince plazalara taşıyacağız zannettiler. Bugün plazayı kimseye sormadan kiraya veriyorlarmış. Biz buna engel olduk” dedi.

Arat ayrıca Fulya’da bulunan Şan Ökten Tesisleri’nin yeniden ayağa kaldırılacağını ifade etti. Hasan Arat Akatlar’daki basketbol salonunun yıkılarak yerine yenisinin yapılacağını da sözlerine ekledi.



