Beşiktaş Başkan Adayı Serdal Adalı: Sergen Yalçın ile çalışmayı istiyorum

Beşiktaş Başkan Adayı Serdal Adalı, 29 Aralık'ta gerçekleştireceği olağanüstü seçimli genel kurulda Hüseyin Yücel ile başkanlık yarışına girecek.

AA'ya konuşan Serdal Adalı, hedef ve projelerini anlattı.

Beşiktaş'ın kötü yönetim sonucunda idari ve sportif açından sıkıntılı bir süreçten geçtiğini belirten Serdal Adalı, şu ifadeleri kullandı:

"En son yöneticilik yaptığım 2019'dan sonra, bir şampiyonlukla geçen 5. seneye gireceğiz. Kulüp, bazı yönlerden çok iyi yönetilse de bazı noktalarda çok kötü yönetildi. Son bir senede maddi ve manevi açıdan inanılmaz derecede itibar kaybına uğramış bir Beşiktaş var. Beşiktaş'a itibarını geri kazandıracak bir yönetim yapıyoruz. Taraftarlarımızın içi rahat olsun. Bu itibarı geri kazanacağız. Eğer bir şey varsa bunu sonuna kadar araştıracağız. Seçildikten sonraki 6 ay, önümüzdeki 3 senenin planlaması ve geçen 1 yılın temizlenmesi için bir süre olacak. Kongre üyeleri çok daha iyi bir Beşiktaş seyretmek istiyorlarsa ve telefonlarını ellerine aldıklarında 'Beşiktaş'ın şu problemi var.' gibi haberlerle uyanmak istemiyorlarsa oylarına talibim."

"GÖNLÜMDE SERGEN HOCA VAR"

Serdal Adalı, başkan seçilmesi halinde gönlündeki teknik direktörün Sergen Yalçın olduğunu kaydetti.

Sezon sonuna kadar Serdar Topraktepe ile yola devam edeceklerinin altını çizen Adalı, "Bir proje hazırlıyoruz. Sergen Yalçın ile bunu konuşacağım. Camiamızda çalışan teknik direktörlerin fikrini alacağım. Sergen, bu camianın insanı ve hocası. Şampiyonluk yaşadıktan sonra yönetimin bazı hataları nedeniyle Beşiktaş kötü bir sezon geçirdi. Yerli olarak düşündüğüm zaman gönlümde Sergen hoca var. Yabancı alternatifimiz de mevcut. Yeter ki Beşiktaş'ın felsefesine uysun. Sergen'in bir defa daha gelip Beşiktaş'ta görev alması lazım. Sergen hocayla çalışmayı istiyorum. Hedefimiz, 3,5 sene teknik direktör değiştirmeden gitmek" diye konuştu.

"GEREKTİĞİNDE YILDIZ LAZIMSA DA GİDER, ALIR VE GELİRİZ"

Siyah-beyazlı futbol takımının belli mevkilerde eksiklerinin olduğunu ifade eden Serdal Adalı, ara transfer döneminde kadroyu güçlendireceklerini söyledi.

Beşiktaş'ın sezonun geride kalan bölümünde beklentileri karşılayamadığını aktaran Adalı, "Eksik bölgelere transfer yapacağız. Beşiktaş'ın bütçesine 1 lira yük getirecek transfer yapmam. Transferleri sponsorluk altında ya da başka bir yardımla yapacağız. Devre arasında büyük transferler yapacak halimiz yok. Çok dikkatli olmalıyız. Devre arasında yapılan transferler bazen yerinde oluyor, geçmişte Fabian Ernst ve Yusuf Şimşek ile şampiyon olduk. Yıldızımızı kendimiz oluşturacağız. Gerektiğinde yıldız lazımsa da gider, alır ve geliriz. Hiç kimsenin aklına gelmeyecek futbolcuları da alır gelirim. Herkes içini rahat tutsun. Hiçbir zaman mücadeleden kopmayan bir futbol takımı kurma düşüncemiz var. Tabii ki hedefimiz her sezon şampiyonluk." değerlendirmesinde bulundu.

"GELDİĞİMİZDE ÖDEMELERİ YAPACAĞIZ"

Serdal Adalı, mevcut başkan ve kongredeki rakibi Hüseyin Yücel'in "Beşiktaş'ın 15 Ocak'a kadar 15 milyon avro, 30 Mayıs'a kadar da 50 milyon avroya ihtiyacı var" sözlerinin hatırlatılması üzerine ödeme planlarının hazır olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Geldiğimizde ödemeleri yapacağız. Bu makamda oturup bu ödemeleri yapmak çok ekstrem bir durum değil. Bu makamda oturuyorsanız bu ödemeleri yapacaksınız. 'Hüseyin Bey, Fenerbahçe maçı primlerini ödedi.' şeklinde haberler okuyorum. Biz yıllarca prim ödedik. Bir gün bir yerde gördünüz mü ya da okudunuz mu? Bunu da anlamış değilim. Bu, yönetimin sorumluluğunda olan bir hadise. Ödeyecek tabii. Çareyi o bulacak. Bunların dile getirilmesini hiç sevmem. Maaş ödemesi haber olur mu? Maalesef bizde haber oluyor."