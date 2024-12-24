Beşiktaş başkan adayları yönetim kurulu listelerini açıkladı

Beşiktaş'ın 29 Aralık'taki olağanüstü kongresinde aday olan Başkan Hüseyin Yücel ve rakibi Serdal Adalı'nın yönetim kurulu listelerini Divan Kurulu İkinci Başkanı Fethi Hinginar'a teslim etti.

Serdar Adalı'nın listesinde asil üyeler olarak Hakan Daltaban, Murat Kılıç, Çağatay Abraş, A. Orhan Özalp, Mustafa Mollaoğlu, Uğur Fora, Kaan Kasacı, Merve Öztopaloğlu, Özkan Arseven ve Toygun Batallı yer aldı.



Yedek üyeler ise Esra Sayın, İbrahim Sağlam, Görkem Bilgi, Selahattin Solmaz ve Turgut Koç'tan oluştu.

Beşiktaş Başkanı Hüseyin Yücel listesi ise şu şekilde:

Asil üyeler: Sencer Sarp Aral, Caner Bingöl, Ahmet Budan, Cüneyt Çilingiroğlu, Fırat Fidan, Onur Göçmez, Deniz Güven, Cemile Aslı Üstünkaya, Ahmet Mete Vardar, Adnan Sertaç Yazar

Yedek üyeler: Sedat Seymen Akçadağ, Nazlı Ayaz, Ömer Küçük, Önder Yiğit, Abdurrahman Yiğittekin

Beşiktaş Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı, 29 Aralık 2024 Pazar günü saat 10.00’da, Sinan Erdem Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek.