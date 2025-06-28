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Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, AA'ya Osayi-Samuel'in transferini durduklarını açıkladı:

"Osayi-Samuel'in babasının son anda değişen anlamsız istekleri nedeniyle transferi durdurma kararı aldık"

Ajans Haberleri
  • 28.06.2025 18:57
  • Giriş: 28.06.2025 18:57
  • Güncelleme: 28.06.2025 18:57
Kaynak: AA
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, AA'ya Osayi-Samuel'in transferini durduklarını açıkladı:

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Nijeryalı futbolcu Bright Osayi-Samuel ile yaptıkları transfer görüşmelerini babasının anlamsız istekleri nedeniyle durdurduklarını belirtti.

Başkan Adalı, 27 yaşındaki sağ kanat oyuncusuyla yürüttükleri transfer sürecine ilişkin Anadolu Ajansı (AA) muhabirine yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Osayi-Samuel'in babasının son anda değişen anlamsız istekleri nedeniyle transferi durdurma kararı aldık. Karşı taraftan haber bekliyoruz. Daha önce konuştuğumuz şartlarımıza uyarsa gelir, aksi takdirde alternatiflerimiz hazır."

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