Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan teknik direktör açıklaması

Beşiktalş'ın yeni başkanı Serdal Adalı, Nevzat Demir Tesisleri’nde basın toplantısı düzenledi.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutlayarak sözlerine başlayan Adalı, teknik direktör konusunu yakın zamanda çözüme kavuşturacaklarını söyledi.

"BEŞİKTAŞ'IN HATA YAPACAK PAYI YOK"

Şu anda takımı teknik sorumlu Serdar Topraktepe’nin çalıştırdığının altını çizen Başkan Adalı, şunları söyledi:

"Şu anda bir teknik direktörümüz var, çalışmalarına da devam ediyor. Tüm seçim boyunca da tek verdiğim söz hiçbir işi aceleye getirmeden gerek teknik direktör konusunda gerek transferlerle ilgili konuda hata yapmadan bir süreç geçirmemiz lazım. Artık Beşiktaş’ın hata yapıp teknik direktör seçecek ya da transfer yapacak milimetrik hata payı bile yok. Onun için üstünde çok ince ve detaylı çalışarak Beşiktaş camiasının önemini, değerini bilecek, camiaya hizmet edebilecek hoca arayışımız var."

"SOSYAL MEDYA BASKISIYLA, TARAFTAR BASKISIYLA BİR ŞEY YAPMAYACAĞIZ"

Beşiktaş’ı maddi olarak zor bir duruma sokmak istemediklerini aktaran Serdal Adalı, sözlerine öyle devam etti:

"Geçtiğimiz hafta Sergen hocayla görüştük. Buradan de kendisine geçmiş olsun dileklerimi gönderiyorum. Yabancı hoca alternatiflerimiz vardı, onlarla görüştük, görüşmeye de devam ediyoruz. Sosyal medya baskısıyla, taraftar baskısıyla bir şey yapmayacağız. Camiamız da bunu bilerek bu görevi bize verdi. Teknik direktör konusu bittiği dakika zaten sizlerle paylaşacağım. Bir hata ciddi mali tablolara sebebiyet veriyor. Yanlış hoca tercihlerinden dolayı Beşiktaş’ın geçtiğimiz 10-15 sene içinde 20 milyon Euro’ya yakın tazminat ödemişliği var. Bu hataları yapmamak istiyoruz. Teknik direktör konusunda çok fazla isim çıkıyor, telefon konuşmaları, görüntülü konuşmalar yaptık. Ben yüz yüze görüşmeden böyle bir karar vermem. Yüz yüze görüşüp, karar verdiğimiz dakikada zaten hepinizin haberi olacak."

Son olarak scout şefi göreviyle ilgili açıklamalar yapan Adalı, "Scout şefi geçtiğimiz hafta İstanbul’a geldi. 1-2 gün de kaldı. Onunla ilgili konuda da şu anda görev yaptığı kulüple ilgili sözleşmesinde sıkıntı yaşadı. O da sözleşmesi ile ilgili konuyu çözdüğü anda onu da açıklayacağız" şeklinde sözlerini tamamladı.