Beşiktaş başkanlık seçiminde son durum

Beşiktaş'ta yapılan kulüp başkanlığı seçimlerinde açılan 7 sandıkta Hasan Arat 1938; Serdal Adalı'ysa 1994 oy aldı. Kalan 14 sandıkta oy sayım işlemleri sürüyor.

Beşiktaş Kulübü'nün olağanüstü seçimli genel kurulunda seçim sona erdi.

BJK Emlakjet Spor Kompleksi'nde siyah-beyazlı kulübün 35'inci başkanının belirleneceği kongrede üyeler, 21 sandıkta oy kullandı.

Hasan Arat ve Serdal Adalı'nın başkanlık için mücadele ettiği genel kurula 12 bin 152 üye katıldı.

Beşiktaş Kulübü'nün olağanüstü seçimli genel kurulunda oy sayımı işlemi sürüyor.

Açılan 7 sandıkta Hasan Arat 1938; Serdal Adalı'ysa 1994 oy aldı. Kalan 14 sandıktaki oy sayım işlemleri sürüyor.