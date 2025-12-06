Beşiktaş Belediye Başkan Vekili Şişman: "Dimdik ayaktayız"

Beşiktaş Belediye Başkan Vekili Rasim Şişman, belediyeye yönelik haciz uygulandığı iddialarına ilişkin, "Belediyemizin çeşitli borçları var. Bunların bir kısmını ödüyoruz bir kısmını yapılandırdık, bir kısmını öteledik. Ama finansal olarak çok doğru bir yolda ilerliyoruz. Her şey kontrolümüz altında, çok iyi yolda ilerliyoruz. Dimdik ayaktayız, hizmetlerimiz kesintisiz biçimde devam ediyor" dedi.

Şişman, belediyeye yönelik haciz uygulandığına ilişkin iddialar üzerine açıklama yaptı. Palanga Caddesi’ndeki Fen İşleri Müdürlüğü Bakım Onarım Atölyesi’nde kış hazırlık çalışmalarını inceleyen Şişman, belediyenin hizmetlerinde herhangi bir aksama olmadığını belirtti.

Son günlerde medyada yer alan haciz haberlerine dair bilgi veren Şişman, belediyenin çeşitli borçlarının bulunduğunu ancak bunların ödeme, yapılandırma ve erteleme süreçleriyle yönetildiğini söyledi.

Şişman açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili komşularım, değerli Beşiktaşlılar… Şu anda Palanga’da Fen İşleri garajımızdayız. Kış hazırlıklarımızı gözden geçiriyoruz. Dünden bu yana basında sıkça yer alan belediyemizde uygulanan bir haciz işlemine dair sizleri bilgilendirmek istedim. Belediyemizin çeşitli borçları var. Bunların bir kısmını ödüyoruz bir kısmını yapılandırdık, bir kısmını öteledik. Ama finansal olarak çok doğru bir yolda ilerliyoruz. Zaman zaman firmalara olan borçlarımızdan kaynaklı olarak da bu tarz hiç istemediğimiz gelişmeler yaşanabilir.

Ben bunun çalışma arkadaşlarımızın da komşularımızın da motivasyonunu bozmasını hiç arzu etmem. Dolayısıyla moralimizi yüksek tutalım. Her şey kontrolümüz altında. Çok iyi yolda ilerliyoruz. Önümüzdeki günlerde sizlerle yeni hizmetlerimizi buluşturacak olmanın hazırlığı, sabırsızlığı içerisindeyiz. Dolayısıyla ben hiçbir çalışma arkadaşımızın ya da komşularımızın bu haberlerden etkilenmesini, ümitsizliğe kapılmasını istemem.

Dimdik ayaktayız, hizmetlerimiz kesintisiz biçimde devam ediyor. Enerjimiz, motivasyonumuz çok yüksek. Buradan her birinizi ayrı ayrı sevgiyle, saygıyla selamlıyorum."