Beşiktaş Belediye Başkanı Akpolat gözaltına alındı: CHP'den ilk tepkiler

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Balıkesir'de gözaltına alındı.

Başsavcılıkça, Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşılığını yaptığı öne sürülen suç örgütünün, belediye başkanları ile belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddialarına ilişkin soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında, Beşiktaş Belediye Başkanı Akpolat hakkında "suç örgütüne üye olma", "ihaleye fesat karıştırma" ve "haksız mal edinme" suçlarından gözaltı kararı verildi.

Akpolat, karar doğrultusunda polis ekiplerince Balıkesir'de gözaltına alındı.

Akpolat'ın gözaltına alınmasına CHP'li isimler tepki gösterdi.

"FIRSAT VERMEYECEĞİZ"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, CHP'li Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat gözaltına alınmasına "Türkiye’nin birinci partisi, Cumhuriyet Halk Partisi’nin hiçbir neferi bu ucuzlamış hamlelerle yıldırılamaz. Belediye başkanlarımızın arkasındayız. Demokrasiyi, hukuku ve karar alma mekanizmalarını felç ederek kendi siyasal ajandalarını güçlendirmeye çalışanlara fırsat vermeyeceğiz" tepkisini gösterdi.

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, sosyal medya hesabından Rıza Akpolat gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Zeybek, şunları kaydetti:

"Yine bir kumpas, yine bir yargı operasyonu. Aylar önce Esenyurt’ta olduğu gibi bu sabah da yıldırım hızıyla düzenlenen bir yargı operasyonu sonucu kamu görevlileri gözaltına alındı. Beşiktaş Belediye Başkanımız Rıza Akpolat ve Esenyurt Belediye Başkanımız Ahmet Özer’in de ismi geçtiği bu süreçte ortaya konan tüm yargı ve medya hamlelerini halk artık ezberledi. Türkiye’nin birinci partisi, Cumhuriyet Halk Partisi’nin hiçbir neferi bu ucuzlamış hamlelerle yıldırılamaz. Belediye başkanlarımızın arkasındayız. Demokrasiyi, hukuku ve karar alma mekanizmalarını felç ederek kendi siyasal ajandalarını güçlendirmeye çalışanlara fırsat vermeyeceğiz."

"HALK İÇİN ÇALIŞMAKTAN ASLA VAZGEÇMEYECEĞİZ"

CHP Genel Sekreteri Böke, Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Rıza Akpolat hakkında gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

Böke, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"'Silkele' talimatıyla belediyelerimize ve halk iradesine dönük topyekun bir saldırı yürüten iktidar, ilgili makamlarca davet edildiği takdirde ifade verebilecek Beşiktaş Belediye Başkanımız Rıza Akpolat’ı sabaha karşı gözaltına aldı. Hukuksal kurumları siyasi çıkarları için hukuksuzca kullanan, kara propagandayı siyaset aracına çeviren, sadece partimizi ve belediyelerimizi değil halkı hedef alan çirkin ve saldırgan bir anlayışla karşı karşıyayız. Ülkemiz için halkla birlikte mücadele etmekten, halk için çalışmaktan asla vazgeçmeyeceğiz."

"BELEDİYE BAŞKANLARIMIZIN ARKASINDAYIZ"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Akpolat'ın gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Çiftci, şu ifadeleri kullandı:

"Beşiktaş Belediye Başkanımız Rıza Akpolat’ın şafak baskınıyla gözaltına alınması, Cumhuriyet Halk Partili belediyelere karşı yürütülen operasyonun ikinci aşamasıdır. Ülkemizin dört bir yanında CHP’li belediyeler toplumun tüm kesimlerinin yaşadığı derin ekonomik krize çare olmak için çalışırken, krizin esas sorumluları belediyelere çökmeye çalışıyor. Halkın iradesini tanımayanlar, halkın sesini de duymuyor. Tüm belediye başkanlarımızın arkasındayız. İktidara, maşalarına ve kurdukları bu kirli oyunlara boyun eğmeyeceğiz."

"TARİHİN AKIŞINI DURDURAMAYACAKSINIZ"

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, CHP'li Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın gözaltına alınmasına tepki göstererek, "Başkanlarımıza yapılan sabah baskını ve gözaltı işlemlerinin amacını biliyoruz. Tarihin akışını durduramayacaksınız" dedi.

Günaydın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Türlü gerekçe ve yöntemlerle CHP’li belediyeleri itibarsızlaştırma operasyonlarının son halkası Beşiktaş oldu. Geçmişte istifa ettirilen AKP’li belediye başkanlarına yönelik herhangi bir soruşturma/kovuşturma açılmamış, bugün de hiçbir AKP’li belediye başkanı herhangi bir operasyona muhatap olmamışken, çağrılarak ifadeye gelebilecek başkanlarımıza yapılan sabah baskını ve gözaltı işlemlerinin amacını biliyoruz. Tarihin akışını durduramayacaksınız."

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, CHP'li Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat hakkında gözaltı kararı verilmesine ilişkin olarak, "Yine bir şafak operasyonu, yine bir kumpasla karşı karşıyayız! Türkiye'nin birinci partisini böylesi itibar suikastleriyle zayıflatama çabası nafiledir. Biz belediye başkanlarımızın arkasındayız" değerlendirmesinde bulundu.

"NİYETİ HUKUK OLMAYANIN USULÜ DE HUKUKİ OLMAZ"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Bu senaryo ile algı oluşturmaya çalışanlar bilsinler ki kimseyi ikna edemediniz, edemeyeceksiniz. Niyeti hukuk olmayanın usulü de hukuki olmaz. Belediye Başkanımızın yanındayız, hukuki süreci sonuna kadar takip edecek bütün hukuksuzlukları teşhir edeceğiz" dedi.

"BU HAMLELER HUKUKİ DEĞİL, TAMAMEN SİYASİDİR"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın gözaltına alınmasını kınayarak, “Beşiktaş Belediye Başkanımız Rıza Akpolat ve diğer yöneticileri hedef alan bu hamleler hukuki değil, tamamen siyasidir. İktidar, ekonomik krizi örtbas etme ve koltuğunu koruma çabasıyla demokrasiyi zedelemektedir” ifadelerini kullandı.

Karabat, şunları kaydetti:

“CHP olarak halkın iradesini yok sayan gözaltı kararlarını şiddetle kınıyoruz. Beşiktaş Belediye Başkanımız Rıza Akpolat ve diğer yöneticileri hedef alan bu hamleler hukuki değil, tamamen siyasidir. İktidar, ekonomik krizi örtbas etme ve koltuğunu koruma çabasıyla demokrasiyi zedelemektedir. CHP örgütleriyle, belediye başkanlarıyla ve milletvekilleriyle halkın desteğiyle iktidara yürümektedir. Adalet ve demokrasi mücadelemizden asla vazgeçmeyiz. Demokrasi kazanacak, millet iradesi galip gelecek.”