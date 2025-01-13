Beşiktaş Belediye Başkanı Akpolat gözaltına alındı: İmamoğlu'ndan açıklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığ tarafından yürütülen 'ihale yolsuzluğu' soruşturması kapsamında aralarında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve yerine kayyum atanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in de bulunduğu 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Gözaltı kararının ardından Akpolat, polis ekiplerince Balıkesir'de gözaltına alındı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat hakkından açıklama yaptı.

Sosyal medya platforumu X'ten (Twitter) gözaltına kararına tepki gösteren İmamoğlu, "Belediye Başkanımızın yanındayız, hukuki süreci sonuna kadar takip edecek bütün hukuksuzlukları teşhir edeceğiz" diye yazdı.

İmamoğlu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"İstenildiği an gelip ifade verebilecek, hesap verebilecek kamu görevlileri, belediye başkanları sabahın köründe evlerinden “operasyon” ile gözaltına alınıyor, yandaş medyaya kamuoyu oluşturmak için servis edilecek bilgiler dağıtılıyor, gizlilik kararı alınarak doğru bilgiye erişim engelleniyor.

Sonra geriye komik bile denemeyecek gerekçeler kalıyor. Sabah Beşiktaş Belediye Başkanımız Rıza Akpolat ve diğer yöneticiler için de aynı süreç işletildi. Bu senaryo ile algı oluşturmaya çalışanlar bilsinler ki kimseyi ikna edemediniz / edemeyeceksiniz. Niyeti hukuk olmayanın usulü de hukuki olmaz.

Belediye Başkanımızın yanındayız, hukuki süreci sonuna kadar takip edecek bütün hukuksuzlukları teşhir edeceğiz."