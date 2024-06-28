Beşiktaş Belediye Başkanı Akpolat: "Sokaklarda işgallere son vereceğiz"

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Beşiktaş Çarşı’da işgaliye ve acil durumlarda itfaiye ve ambulans geçiş noktalarına yönelik incelemede bulundu. Esnafın masaları nedeniyle sokakların olası bir yangında itfaiye ve ambulans araçlarının giremeyeceği hale geldiğini belirten Akpolat, “Bazı sokaklar, burada yaşayan Beşiktaşlıların, her gün evine ulaşamayan, çocuk arabalarıyla geçemeyen, engelli ve yaşlıların yürüyemediği bir noktaya dönüştü. Ara sokaklardaki işgaliyelere son vereceğiz” dedi.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Beşiktaş Çarşı’da zabıta ve itfaiye personeliyle birlikte bazı dükkanların yaptığı işgaliye ve acil durumlarda itfaiye ve ambulans geçiş noktalarına yönelik denetimde bulundu.

Yapılan incelemelerde esnafın ve vatandaşların da sorunlarını dinleyen Akpolat, fikir alışverişinde bulunarak yapılması planlanan projeler hakkında bilgi verdi. Denetim, Başkan Akpolat’ın kartal heykeli önünde yaptığı basın açıklamasıyla son buldu.

"GÜVENLİ BİR BEŞİKTAŞ ÇARŞI'YI PLANLAYACAĞIZ"

Çok sayıda Beşiktaşlı Akpolat’a işgaliyelerden şikayetçi olduğunu, akşamları sokaklarda dolaşamadıklarını söyledi. Belediye Başkanı Rıza Akpolat da şunları söyledi:

"Çok acı olaylar yaşıyoruz. Bu yangınları ortadan kaldırmak için yerel yönetimler çalışıyor. İşler bürokrasiye takıldı. Belediyede çoğunluğu kazandığımız için bugüne kadar dokunmadığımız birçok noktaya dokunduk. Çarşı’dan başlıyoruz. Binlerce insan buraya nefes almaya geliyor. Buraları güvenli hale getirmek için çalışıyoruz. Onun dışında evlerine ulaşamayan çocuklu arabalarla dolaşamayan, engellilerin yürüyemediği bir nokta haline geldi. Bu düzensizliği düzeltmeye çalışıyoruz. Ambulansın ve itfaiyenin göremediği birçok nokta var. Zabıta ekiplerimiz bu konuda oldukça rahatsız. Daha modern bir Çarışı’yı görmek için buradayız. Güvenli bir Beşiktaş Çarşı’yı planlayacağız. Bugün ilk adımını attık. Bu konuya dikkati çekmek için buradayız. Bu çalışmayı esnafla birlikte gerçekleştireceğiz"

"ÜST YAPI SORUNUNU DA ÇÖZMEK İSTİYORUZ"

Beşiktaş Çarşı ile ilgili projeleri ve planları hakkında da konuşan Başka Rıza Akpolat, şöyle devam etti:

“Bugün Beşiktaş Çarşı ve meydandayız. Aslında her gün binlerce insanın ziyaret ettiği, nefes aldığı, eğlenmeye geldiği bir noktadayız. İlçe nüfusumuz aslında 170 bin ancak 3 milyon insanın ziyaret ettiği bir nokta. Yeni metro inşaatının ardından bu sayının çok daha yukarıya çıkacağını görüyoruz. Buranın daha güvenli ve daha düzenli hâle getirilmesi için göreve geldiğimiz andan beri çalışmalara başladık. İkinci büyük sorunumuz olan üst yapı sorununu da çözmek istiyoruz. Ülkenin değişik yerlerinde ortaya çıkan yangınlar, seller gibi sorunları ortadan kaldırmak için tüm yerel yöneticilerin büyük sorumlulukları var. Burada yaşayan Beşiktaşlıların her gün evine ulaşamayan, çocuk arabalarıyla geçemeyen, engelli ve yaşlıların yürüyemediği bir noktaya dönüştü. Bu düzensizliği ortadan kaldırmak istiyoruz. Şimdi Barbaros Meydanı'ndan Ihlamurdere Caddesi’nin sonundaki Evlendirme Dairesi'ne kadar olan kısımın yaya geçişlerini rahatlatan konforlu bir alana dönüştüreceğiz. Ayrıca ambulans ve itfaiyenin giremediği birçok noktamız olduğunu biliyoruz. Zabıta ekiplerimiz bu konuda oldukça hassas. Şimdi bunun burada başlangıcını yapıyoruz. Hepimize hayırlı uğurlu olsun"