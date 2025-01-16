Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat adliyeye sevk edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında Balıkesir'de gözaltına alınan CHP'li Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, adliyeye sevk edildi.

Hakkındaki "suç örgütüne üye olma", "ihaleye fesat karıştırma" ve "haksız mal edinme" suçlamalarıyla 4 gündür İstanbul Emniyeti'nde gözaltında olan Akpolat, sağlık kontrolünün ardından savcılığa çıkarılacak.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince ifade işlemleri tamamlanan 40 kişi, Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Bu arada, soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen ve daha önce tutuklanarak görevden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in işlemlerinin de cezaevinde yapıldığı öğrenildi.

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NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturmaya ilişkin yapılan açıklamada, iş insanı Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşılığını yaptığı öne sürülen suç örgütünün, belediye başkanları ile belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddia edilmişti.

Açıklamada, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ile Beşiktaş Belediyesi Beltaş İşletmecilik Sanayi ve Ticaret AŞ Başkanı ve üyelerinin de arasında olduğu 10 kişi hakkında "suç örgütüne üye olma", "ihaleye fesat karıştırma" ve "haksız mal edinme" suçlamalarıyla gözaltı kararı verildiği ifade edilmişti.

Daha önce hakkında açılan "silahlı terör örgütüne üye olma" soruşturması kapsamında görevinden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in de olduğu 12 belediye görevlisi hakkında da "ihaleye fesat karıştırmak", "rüşvet almak" ve "3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması" ve "haksız mal edinme" suçlamalarıyla gözaltı kararı verildiği bilgisi de açıklamada yer almıştı.

Aziz İhsan Aktaş ve örgüt bünyesinde faaliyet gösterdiği ileri dürülen 24 kişi hakkında da "suç örgütü kurma ve yönetme", "suç örgütüne üye olmak", "rüşvet verme", "ihaleye fesat karıştırmak", "edimin ifasına fesat karıştırmak" ve "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" ve "mal varlığı değerlerini aklamak" suçlamalarıyla gözaltı kararı verildiği belirtilmişti.

Toplam 47 kişi hakkında eş zamanlı yakalama ve gözaltı kararı verilmişti.

Soruşturmanın başlamasıyla birlikte gündeme gelen Aziz İhsan Aktaş'ın aralarında TBMM'nin de bulunduğu çok sayıda kamu kurumunun ve AKP'li belediyelerin de ihalelerini aldığı ortaya çıkmıştı.