Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'tan 'sıcak hava' uyarısı

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, yaz mevsimine girdiğimiz bu günlerde sıcak hava dalgasına karşı komşularını gün içinde zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmaması ve bol bol sıvı almaları konusunda uyararak Beşiktaş’ın belirli noktalarında ücretsiz limonata ve su dağıtılacağını söyledi.

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcak hava dalgası tüm Türkiye’yi esir aldı. Yurdun birçok bölgesinde sıcaklıklar havadaki nemle beraber 40 derece hissediliyor.

Sevgili komşularım, çağımızın en büyük sorunlarından olan iklim krizi nedeniyle kentimiz sıcak hava dalgasının etkisi altında. Beşiktaş Belediyesi olarak, sizler için serinleme noktalarımızı hazırladık. Sokaktaki canlarımızın suları da sürekli olarak kontrol edilecek. Halk… pic.twitter.com/5KFDTyC2uO — Rıza Akpolat (@RizaAkpolat) June 11, 2024

"SAAT 11-15 ARASINDA ÜCRETSİZ SU VE LİMONATA DAĞITIMI"

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat sıcak hava dolayısıyla komşularını zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmamaları konusunda uyararak şunları ifade etti:

"Değerli vatandaşlarım;

Ülkemizi ve dünyayı derinden etkileyen bir iklim krizi ile karşı karşıya olduğumuz bir gerçeklik. İklim değişikliği bizleri daha fazla sıcak hava dalgası ile karşı karşıya bırakırken, bu durum sağlığımız üzerinde olumsuz etkilere yol açıyor. Verilere göre, yeni bir sıcak hava dalgası ile karşı karşıyayız. Beşiktaş Belediyesi olarak bu acil duruma karşı hazırladığımız eylem planını ve sağlığınız için uzmanlarımızın hazırladığı önerileri paylaşmak istiyorum.

Yüksek sıcaklıklar vücudumuzun ısı kontrol sistemini derinden etkiliyor. Bu durumu kontrol altında tutmak amacıyla daha fazla sıvıya ihtiyaç duyacağız. Bu sebeple; yarından itibaren vatandaşlarımızın yoğun kullandığı Ortaköy Meydanı, Barbaros Meydanı, Köyiçi Meydanı ve Levent Meydan’ında kurulacak stantlar ile saat 11 ile 15 arasında ücretsiz su ve limonata dağıtımı sağlanacak.

Can dostlarımız için daha önceden parklarımıza konulan sular ilgili müdürlüğümüz tarafından düzenli olarak kontrol edilecek ve değişim sağlanacak.

Siz değerli vatandaşlarımızdan ricamız, güneş ışığının dik geldiği ve sıcaklıkların en yüksek seviyeye ulaştığı saatlerde zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamanız,

Sizlerin sağlığı ve yaşam kalitesi bizler için çok değerlidir. Tam bir iş birliği ve dayanışma haliyle bu zor zamanların üstesinden geleceğiz.

Sağlıkla ve sevgiyle kalın."