Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat tutuklandı

İstanbul'da suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve örgüt elebaşı olduğu öne sürülen Aziz İhsan Aktaş'ın da aralarında bulunduğu 23 kişi tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşılığını yaptığı öne sürülen suç örgütünün, belediye başkanları ile belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddiasıyla yürütülen soruşturmada, 40 ismin Bayrampaşa Devlet Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından sevk edildikleri Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde işlemleri tamamlandı.

AZİZ İHSAN AKTAŞ DA TUTUKLULAR ARASINDA

Savcılık ifadelerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan Rıza Akpolat, Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Alican Abacı, Beşiktaş Belediyesi Beltaş İşletmecilik Sanayi ve Ticaret AŞ Başkanı Önder Gedik ile Aziz İhsan Aktaş'ın da aralarında olduğu 23 kişi tutuklandı.

TOPLAM 17 KİŞİ HAKKINDA ADLİ KONTROL KARARI

Hakimlik, 8 zanlının ise adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılmasını kararlaştırdı.

Ayrıca savcılığın adli kontrol uygulanmasını talep ettiği Ahmet Aktaş, Erdal Kavak, Esra Yenidünya, Fatih Alpkaya, Ferhat Keleş, Mehmet Ertaç Aydın, Mustafa Us, Özcan Tunçel ve Ömer Güngör hakkında nöbetçi hakimlikçe adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilmişti.

Akpolat, 'suç örgütüne üye olmak', 'ihaleye fesat karıştırmak' ve 'haksız mal edinmekle' suçlanıyor. CHP, yargılama sürecini 'siyasi' olarak nitelendirerek iktidara tepki gösteriyor.

YEREL SEÇİMLERDEN BU YANA 9 BELEDİYEYE KAYYUM 31 Mart 2024'te gerçekleşen yerel seçimlerden bu yana toplamda dokuz belediyeye kayyum atandı. İlk kayyum ataması, Halkların ve Eşitlik Demokrasi Partisi'nin (DEM Parti) yönettiği Hakkari'ye haziran ayında yapıldı. Daha sonra İstanbul'da Esenyurt Belediyesi'nin CHP'li Başkanı Ahmet Özer, 30 Ekim'de gerçekleşen operasyonla tutuklandı ve yerine kayyum atandı 4 Kasım'da DEM Partili Mardin, Batman ve Halfeti belediyelerine kayyum atandı. DEM Parti'nin Dersim ve CHP'nin Ovacık belediye başkanları da 22 Kasım'da görevlerinden uzaklaştırılarak yerlerine kayyum atandı. 29 Kasım'da Van Bahçesaray Belediyesi'ne kayyum atandı. Son olarak 13 Ocak'ta Mersin'deki Akdeniz Belediyesi'nin DEM Partili eş başkanları tutuklandı ve yerlerine kayyum atandı.

ÖZGÜR ÖZEL: BU KİRLİ DÜZENE TESLİM OLMAYACAĞIZ

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Akpolat'ın tutuklanmasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Geri adım atmayacağız" dedi.

"Bu kirli düzene teslim olmayacağız" diyen Özel, kararın tek bir delil olmaksızın alındığını söyledi.

Özel, şu ifadeleri kullandı: "Herkes bilsin ki; Beşiktaş Belediye Başkanımız Rıza Akpolat hakkında tek bir delil olmaksızın, sözde gizli tanık ifadesiyle verilen tutuklama kararı, hiçbir Cumhuriyet Halk Partiliye geri adım attırmayacak. Bu kirli düzenin sahiplerinin, FETÖ’nün ruhunu diri tutanların attığı çamur bize hiç bulaşmadı, bulaşmayacak. Biz milletimizle dimdik duracağız, bu kirli düzene teslim olmayacağız. Her bir üyemiz, adalete inanan her bir yurttaşımız daha büyük bir sorumlulukla mücadele edecek, hukuku ve demokrasiyi ayaklar altına alan bu iktidar, milletin iradesine yenilmekten kurtulamayacak."

Herkes bilsin ki; Beşiktaş Belediye Başkanımız Rıza Akpolat hakkında tek bir delil olmaksızın, sözde gizli tanık ifadesiyle verilen tutuklama kararı, hiçbir Cumhuriyet Halk Partiliye geri adım attırmayacak.



Bu kirli düzenin sahiplerinin, FETÖ’nün ruhunu diri tutanların attığı… — Özgür Özel (@eczozgurozel) January 16, 2025

EKREM İMAMOĞLU: YA HEP BERABER YA HİÇ BİRİMİZ

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu da X hesabından yaptığı paylaşımda, "Kumpaslarınız bu bileği bükemeyecek!" dedi.

İmamoğlu, şöyle devam etti: "Milletin demokrasi yumruğundan kurtulamayacaksınız. Kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiç birimiz!"