Beşiktaş Belediyesi Başkanı Rıza Akpolat tutuklandı

Beşiktaş Belediyesi'ne yapılan operasyonda pazartesi günü gözaltına alınan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Soruşturmayla ilgili sabah 09.00 sıralarında Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirilen 40 kişinin ifadeleri akşam saatlerinde tamamlandı. Savcılık Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da aralarında bulunduğu 31 kişiyi tutuklama istemiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti. 9 kişi hakkında ise adli kontrol kararı uygulanması istendi.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği 9 kişiyi adli kontrolle serbest bıraktı. Serbest bırakılanlar arasında operasyon kapsamında gözaltına alınan İçişleri Bakanı Yardımcısı Mehmet Aktaş'ın kardeşi Ahmet Aktaş, Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Esra Yenidünya ve Beltaş Başkanı Önder Gedik'in de olduğu öğrenildi.

Rıza Akpolat ve diğer kişiler hakkındaki hakimlik ifadeleri ise 02.00 sıralarında bitti. Bir süre sonra hakimlik katına alınan Rıza Akpolat'a tutuklama kararı verildiği bildirildi. Ayrıca suç örgütü lideri olduğu öne sürülen Aziz İhsan Aktaş hakkında da tutuklama kararı verildi.

AKPOLAT'TAN İLK AÇIKLAMA: BU KUMPAS DAVASI BİR İTİBAR SUİKASTİDİR

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın tutuklanmasının ardından Akpolat'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bu kumpas davası bir itibar suikastidir. Halka hizmet kavgamız bitmedi, bitmeyecek. Hak, hukuk ve adalet için mücadele eden milyonların öfkesi, sizin karanlık düzeninizi yerle bir edecek!" ifadeleri kullanıldı.

RIZA AKPOLAT'IN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Rıza Akpolat'ın savcılık ifadesi de ortaya çıktı. Akpolat ifadesinde "Belediyenin yapmış olduğu ihalelerle usulsüzlük olduğunu düşünmüyorum" dedi.

Rıza Akpolat'a yöneltilen sorular ve cevaplarının bir kısmı şu şekilde:

Savcı, "Aziz İhsan Aktaş'ın Beşiktaş'taki işlerini takip etmek üzere kurduğu anlaşılan ve ticaret sicilinde Gökçe Gökçe adına kayıtlı İldeniz Organizasyon isimli firmaya belediyenin hesap hareketlerini temin ettiğimiz aralıkta 4 milyon TL ödeme yaptığı tespit edilmiştir. Bu hususta söyleyecekleriniz nelerdir?

Akpolat: "Firmayı bilmiyorum. Belediyenin hangi işlerini yaptığını ve hangi konuda ödeme yapıldığını bilmiyorum."

Savcı, "Cumhuriyet Başsavcılığımıza 25 Ekim 2024 tarihinde yapılan ihbarda Beşiktaş Belediyesinde yapılan usulsüzlüklerden bahsedilmiş, burada alınan ihalelerde usulsüzlükler yapıldığı belirtilmiştir. Bu hususta söyleyecekleriniz nelerdir?

Akpolat, "Belediyenin yapmış olduğu ihalelerle usulsüzlük olduğunu düşünmüyorum. Aziz İhsan Aktaş'la bağlantım bulunmamaktadır."

Rıza Akpolat'a savcı Aziz İhsan Aktaş ile bağlantılı sorular sordu. Akpolat soruyu, "Kendisini belediyemize taşeronluk yapması nedeniyle biliyorum. Kişisel ticari ilişkim yoktur. Yüz yüze görüşmem olmamıştır. Aziz İhsan Aktaş'a ait diğer firmaları bilmem" diye yanıtladı.

Savcının "Beltaş'ın aldığı değerleme raporunda taşınmazın değerinin 269 milyon 620 bin TL, 4 milyon 334 bin 389 dolar, 4 milyon bin 859 euro olark belirtilmiştir. Türk lirası olarak belirlenen değer ile döviz cinsinden yapılan değerleme arasındaki tutarsızlığa itirazda bulundunuz mu?" sorusuna Akpolat, "Rapor hakkında bilgim yoktur" yanıtını verdi.

Savcı, "Taşınmaz satımına ilişkin tüm evraklar Cumhuriyet Başsavcılığınca istenilmesine rağmen satış dosyasında bulunmayan sonraki süreçte sunulan üzerinde noter tasdiki olmayan 04.07.2024 ve 05.07.2024 tarihli yönetim kurulu kararlarında şirketin mali durumu söz önüne alınarak taşınmaz satımına karar verildiği belirtilmiştir. Ancak Elif Lpg ve Akaryakıt isimli firma tarafından yatırılan paranın 70 milyon TL'si maaş ödemesi gerekçesiyle Beltaş'ın başka hesabına 400 milyon TL Beşiktaş Belediyesi hesabına ve Sarper PEtrolcülük tarafından yatırılan yaklaşık 302 milyon TL'nin 301 milyon TL'sinin Beşiktaş Belediyesi hesabına aktarıldığı görülmüştür. Şirket borçları için satışına karar verilen taşınmazlardan elde edilen gelirin Beşiktaş Belediyesine aktarılmasının gerekçesi nedir?" sorusunu yöneltti.

"PARALARIN AKTARILMA GEREKÇESİNİ BİLMİYORUM"

Savcı, "İhaleye Malta Otelcilik Turizm Otomotiv Tic. Ltd. Şti, Elif Lpg ve Akaryakıt Dağıtım san. Tic. A.Ş. ile Ac Madencilik İnş. Malz Teks Nak. isimli firmaların davet edildiği görülmüştür. Bu firmaların davet edilmesine kim karar vermiştir. Firma sahipleri hakkında bilginiz var mı?" sorusu üzerine de Akpolat, "İhale süreciyle ilgili bilgim yoktur" yanıtını verdi.

Teklif zarfları açıldıktan sonra açık artırma yoluna gidildiği ve Elif Lpg ve Akaryakıt isimli firmanın da 470 milyon 760 bin TL'ye ihaleyi kazandığı ve Beltaş hesabına belirtilen tutarı yatırdığı görülmüştür. Ancak taşınmaz hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca alınan 8 Ocak 2025 tarihli rapora göre satım tarihi 26 Temmuz 2024 tarihinde taşınmazın mevcut haliyle değeri 580 milyon 825 bin 932 TL, rapor tarihinde ise mevcut halinin değeri 651 milyon 291 bin 198 TL olduğu belirlenmiştir. Bu husus hakkında söyleyecekleriniz nelerdir? sorusuna yönelik olarak da Akpolat, "Ben bina satışı yapıldıktan sonra bilgi sahibi oldum. Değerinin yüzde 60 üzerinde satıldığını öğrenince kamunun menfaati olduğunu düşünüp mutlu oldum" dedi.

Savcının firmaların birbirleri ile irtibatlı olduğunun tespit edilmesine yönelik söyleyeceği bir şey olup olmadığını sorması üzerine Akpolat, firma sahiplerini tanımadığını ve aralarındaki irtibatı bilmediğini de söyledi.

"SOMUT HİÇ BİR DELİL YOK"

Savcının "Beşiktaş Belediyesi'nin yapmış olduğu ihale ve taşınmaz satırşlarından maddi menfaat elde ettiniz mi? sorusuna ise Akpolat:

"Belediye başkanlığım döneminde görevim gereği kimseden maddi menfaat talep etmedim. Kimse de bana böyle bir vaatte bulunmadı. Bahsedilen kişi ve firmaların bazılarını ismen bilirim. Onun dışında bir tanışıklığım, samimiyetim, ticari ilişkim yoktur. İddialar asılsızdır. Suçlamaları kabul etmem. 2 buçuk milyona yakın insana hizmet etmeye çalışıyorum. Görevim gereği halka temas halindeyim. Dolayısıyla belediyenin yapmış olduğu tüm iş ve işlemleri takip etmem mümkün değildir. Yetkilerimin çoğunluğunu yetki devriyle mesai arkadaşlarıma devrettim. Soruşturma konu hastane olarak kullanılan taşınmazın bazı kısımları bize ait değildir. Satış tutarını öğrendiğim zaman sevinmemin sebebi de budur. Şirketimin hesaplarından bahsedildi. Ben daha önce sermaye arttırımı yapmıştım. Düğünden gelen takılarla olduğunu belirtmiştim. Üzerime atılı suçlara esas teşkil edebilecek somut hiçbir delil yoktur. Bu nedenle hakkımda takipsizlik kararı verilmesini ve serbest bırakılmayı talep ederim" yanıtını verdi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturmaya ilişkin yapılan açıklamada, iş insanı Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşılığını yaptığı öne sürülen suç örgütünün, belediye başkanları ile belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddia edilmişti.

Açıklamada, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ile Beşiktaş Belediyesi Beltaş İşletmecilik Sanayi ve Ticaret AŞ Başkanı ve üyelerinin de arasında olduğu 10 kişi hakkında "suç örgütüne üye olma", "ihaleye fesat karıştırma" ve "haksız mal edinme" suçlamalarıyla gözaltı kararı verildiği ifade edilmişti.

Daha önce hakkında açılan "silahlı terör örgütüne üye olma" soruşturması kapsamında görevinden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in de olduğu 12 belediye görevlisi hakkında da "ihaleye fesat karıştırmak", "rüşvet almak" ve "3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması" ve "haksız mal edinme" suçlamalarıyla gözaltı kararı verildiği bilgisi de açıklamada yer almıştı.

Aziz İhsan Aktaş ve örgüt bünyesinde faaliyet gösterdiği ileri dürülen 24 kişi hakkında da "suç örgütü kurma ve yönetme", "suç örgütüne üye olmak", "rüşvet verme", "ihaleye fesat karıştırmak", "edimin ifasına fesat karıştırmak" ve "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" ve "mal varlığı değerlerini aklamak" suçlamalarıyla gözaltı kararı verildiği belirtilmişti.

Toplam 47 kişi hakkında eş zamanlı yakalama ve gözaltı kararı verilmişti.

Soruşturmanın başlamasıyla birlikte gündeme gelen Aziz İhsan Aktaş'ın aralarında TBMM'nin de bulunduğu çok sayıda kamu kurumunun ve AKP'li belediyelerin de ihalelerini aldığı ortaya çıkmıştı.