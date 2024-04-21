Beşiktaş Belediyesi, Beltaş Kafe'yi açtı

Beşiktaş Belediyesi’nin ilçeye kazandırdığı Ortaköy Kültür Merkezi’nde yapımı tamamlanan Beltaş Kafe kapılarını açtı. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, “Ekonomik anlamda bir dar boğazdan geçtiğimiz bugünlerde komşularımızı ve İstanbulluları, bir nebze de olsa rahatlatmak, boğazın eşsiz manzarasının tadını çıkartmak amacıyla açtığımız bu sosyal tesislerde ağırlamaktan mutluluk duyacağız” dedi.

Beşiktaş Belediyesi, Ortaköy Kültür Merkezi’nde bulunan Beltaş Kafe’yi ilçelilerle buluşturdu. Boğaz manzarasına sahip tesiste ziyaretçiler uygun fiyatlarla hizmet alırken, ilçe sakinleri de belediyeden temin edebilecekleri Semt Kart’la birçok avantajdan faydalanabilecek.

Akpolat, ilçeye kazandırılan tesise ilişkin şu bilgiyi verdi:

“Beşiktaş’ın çarşıya yakın 6 mahallesinin bizlerden isteği şuydu: Biz eski Beşiktaşlıyız, denizle buluşamıyoruz çünkü oradaki kafelerde bir çay 40-50 tl gibi fahiş fiyatlara satılmakta. Biz de bu talepler karşısında, Beşiktaş Meydanı’nda denize sıfır bir noktada yaklaşık 1,1 dönümlük bir alan üzerine bir Beltaş Sosyal Tesisi’ni inşa ettik. Vatandaşlar burada çok ucuza çay içebilip imkanlardan faydalanabiliyor. Aynı alanda öğrencilere de orada bir kitap kafe yaptık. Orada ders çalışıyorlar. Beltaş Kitap Kafe’de söyleşiler, paneller, imza günleri gerçekleştiriliyor. Aynı şekilde hizmete açtığımız Ortaköy Kültür Merkezi’ndeki Beltaş Kafe’miz de tüm komşularımıza ve İstanbullulara oldukça ekonomik fiyatlara kaliteli hizmetler sunacak. Ayrıca Semt Kart’lı komşularımız sosyal tesislerimizden yüzde 40-50 indirimli bir şekilde faydalanabiliyor. Ekonomik anlamda bir dar boğazdan geçtiğimiz bugünlerde komşularımızı ve İstanbulluları, bir nebze de olsa rahatlatmak, boğazın eşsiz manzarasının tadını çıkartmak amacıyla açtığımız bu sosyal tesislerde ağırlamaktan mutluluk duyacağız.”

Ortaköy Kültür Merkezi’ndeki Beltaş Kafe ziyaretçilerinden Sedat Davutoğlu, sosyal tesisin paha biçilmez bir kamu hizmeti olduğuna dikkati çekerek, “İnsanlara gerçekten temiz, kaliteli ve erişilebilir ücrete hizmet sağlanıyor burada. Fiyatlar çok avantajlı. İnsanların sosyalleşmesi için önemli bir imkan. Bu tip kamu hizmeti veren yerler insanlara nefes alma şansı sağlıyor. Beşiktaş Belediyesi’ne ve Başkan Rıza Akpolat’a ve burada emeği olan herkese çok teşekkür ediyoruz” dedii



Bir diğer ziyaretçi Adnan Özdoğru ise emekli olduğunu belirterek, “Dışarıda fiyatlar anormal derecede yüksek, buralar çok müsait. Hem sosyalleşme açısından hem de burada emeklilerin nefes almaları için böyle bir hizmetin yapılmasından dolayı gururlu ve mutluyum. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” diye konuştu.