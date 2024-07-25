Beşiktaş Belediyesi engelli araçlarını ücretsiz tamir edecek

Beşiktaş Belediyesi “Engelli Ekipman Onarım Hizmeti” projesini duyurdu. Proje kapsamında; engelli araçların bakım, tamir ve onarım işleri yapılacak.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ‘Engelli Ekipman Onarım Hizmeti’ projesini duyurdu. Proje kapsamında; Beşiktaş’taki engelli araçların bakım, tamir ve onarım işleri Beşiktaş Belediyesi ekipleri tarafından gerçekleştirilecek.

Sosyal belediyecilik alanında komşularının yanında olan Beşiktaş Belediyesi ‘Engelli Ekipman Onarım Hizmeti’ projesini hayata geçiriyor. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri öncesinde vaadi olan ‘’Yaşayan Beşiktaş’’ projelerini hayata geçiyor. Projeye ilişkin detayları paylaşan Başkan Rıza Akpolat, “sevgili Komşularım, Bugün Beşiktaş Belediyesi olarak, dayanışmacı ve sosyal belediyecilik ilkemizin somut bir örneği olan Engelli Ekipman Onarım Hizmeti Projesi’ni tanıtmaktan büyük bir gurur ve mutluluk duyuyorum. Göreve geldiğimiz günden bu yana her bir yurttaşımızın eşit hizmet alabilmesi ve hayatın her alanına tam katılım sağlayabilmesi için yoğun bir çaba sarf ediyoruz. Engelli yurttaşlarımızın yaşadıkları zorlukları hafifletmek ve toplumsal yaşamda daha aktif yer alabilmelerini sağlamak istiyoruz. Bu vizyon bizim, ‘’Engelsiz Yaşayan Beşiktaş’’ diyerek sözünü verdiğimiz belediyecilik anlayışımızın merkezinde yer alıyor. Bununla birlikte ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik koşullar da engelli araçlarının bakım maliyetinin günden güne artmasına sebep oluyor” ifadelerini kullandı.

“HERKESİN EŞİT HAKLARA SAHİP OLDUĞU BİR BEŞİKTAŞ İNŞA EDECEĞİZ”

Açıklamalarında ‘Engelli Ekipman Onarım Hizmeti Projesi’nin detaylarına da değinen Akpolat, “Bu projeyle çözüm merkezimize gelen talepler doğrultusunda ekiplerimiz komşularımızın bulundukları yere giderek arıza tespiti yapacak ve mümkünse yerinde tamir işlemini gerçekleştirecek. Tekerlekli sandalyeler yerinde tamir edilemezse engelsiz destek aracımız ile teslim alınarak atölyelerimize götürülecek ve en kısa sürede onarılarak sahiplerine geri götürülecek. Engelli ekipman onarım hizmetimiz engelli bireylerimizin hayatını kolaylaştırmakla kalmayacak, aynı zamanda toplumda farkındalık yaratacak ve herkesin eşit haklara sahip olduğu bir Beşiktaş inşa etme yolunda önemli bir adım olacaktır. Bizler tüm engelleri ortadan kaldırmak ve herkes için erişilebilir bir Beşiktaş oluşturmak için buradayız” şeklinde konuştu.