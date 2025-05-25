Beşiktaş Belediyesi, “Kelebek Festivali” düzenledi

(İSTANBUL) - Beşiktaş Belediyesi ve Uluslararası Rotary 2420. Bölge Rotaract Temsilciliği iş birliğiyle Dilek Sabancı Parkı’nda “Kelebek Festivali” düzenlendi. Bu yıl 15’incisi gerçekleştirilen festivalde özel gereksinimli bireyler, kendileri için hazırlanan etkinliklerde eğlenirken, Belediye Başkan Vekili Rasim Şişman da katılımcıların coşkusuna ortak oldu.

Beşiktaş’ta özel gereksinimli bireyler için geleneksel hale gelen Kelebek Festivali, Dilek Sabancı Parkı’nda bu yıl da renkli görüntülere sahne oldu. “Aynı Gökyüzünün Altında, Farklı Kanatlarla Uçuyoruz” sloganıyla her yıl bahar aylarında özel bireyleri bir araya getiren festivalde; sahne gösterileri, sanat ve el işi atölyeleri ile eğlenceli oyunlar katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı.

Festivale katılan Esma Tatlıgıl, “Biz Fatih’ten bu etkinlik için geldik. Üç senedir bu festivale katılım sağlıyoruz. Çok güzel bir etkinlik, severek katılıyoruz. Kızım da burada rehabilitasyona katılıyor. Her şey çok güzel, kızım mutlu. O mutlu olunca bizler de mutlu oluyoruz. Beşiktaş Belediyesi’ne böyle bir etkinlik düzenledikleri için teşekkür ederim” dedi.

Maltepe Avrasya Özel Çocuklar Derneği Başkanı Aysu Umut Dilli ise bu sene ikinci kez Kelebek Festivali’ne katıldıklarını belirterek, “Kelebek Festivali her yönüyle çok kaliteli ve amacına hizmet ediyor. Bugün burada özel gereksinimli çocuklar ve aileleriyle birlikte topluma ve sosyal hayata dahil oluyoruz, birlikte etkinlikler gerçekleştiriyoruz. Bize destek olan Rotaract Derneği ve Beşiktaş Belediyesi’ne sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.