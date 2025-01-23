Beşiktaş Belediyesi'nde seçim günü: Rıza Akpolat'ın yerine geçecek isim belli oluyor

17 Ocak’ta tutuklanan ve İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat yerine gelecek başkan vekili seçimi bugün (23 Ocak Perşembe) yapılacak.

Konuya dair daha önce açıklama yapan İstanbul Valiliği, başkan vekili seçiminin bugün yapılacağını duyurmuştu.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada şunlar kaydedilmişti:

“5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 45. maddesi hükümleri uyarınca, Beşiktaş Belediye Meclisinin Belediye Başkanı Vekilini seçmek üzere, Beşiktaş Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda 23 Ocak 2025 tarihinde Perşembe günü Saat 14:00’te toplanması Valiliğimizce uygun görülmüştür."

MECLİS ÜYELERİNİN TAMAMI CHP’Lİ

Beşiktaş Belediye Meclisi’nde bulunan 31 meclis üyesinin tamamı CHP üyesi.

Beşiktaş’ta 31 Mart 2024’te yapılan yerel seçimlerde CHP’li Rıza Akpolat, yüzde 62,12 oy almıştı.