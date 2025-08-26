Beşiktaş Belediyesi'ne Cumhuriyet Bayramı kutlaması soruşturması: İddianame kabul edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik 2019'daki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları nedeniyle hazırlanan iddianame kabul edildi.

İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi'nin iddianame üzerindeki incelemesi tamamlandı.

Mahkemenin iddianameyi kabulünün ardından hazırladığı tensip zaptında, Rıza Can Özdemir ve Mehmet Mandacı'nın tutukluluk halinin devamı kararlaştırıldı.

Duruşma, 30 Ekim'de yapılacak.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Beşiktaş Belediye Başkanlığı "suçtan zarar gören", 8 kişi de "şüpheli" olarak yer aldı.

Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Alican Abacı, halihazırda Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı olan, dönemin Beşiktaş Kültür ve Sosyal İşleri Müdürü Mehmet Mandacı, mevcut Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Rıza Can Özdemir, Abacı'nın babası İsmet Abacı ve Hakan Ateş hakkında "edimin ifasına fesat karıştırma" ve "kamu kurum ve kuruluşların zararına dolandırıcılık" suçlamalarından 5 yıldan 14 yıl 4 aya kadar hapis cezası talep ediliyor.

Betül Taşkıt, Görkem Kızılkaya ve Şazime Sena Ayata'nın ise "edimin ifasına fesat karıştırma" suçlamasından 3 yıldan 7 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyor.