Beşiktaş Belediyesi'ne operasyon: 2 kişi hakkında tutuklama talebi

Beşiktaş Belediyesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında dün (19 Mayıs Salı) gözaltına alınan 2 kişi tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Beşiktaş Belediyesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında "rüşvet almak" ve "mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından gözaltına alınan 5 kişiden 2'sinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Gözaltına alınanlar sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürüldü.

Eski Beşiktaş Belediyesi CHP Meclis Üyesi Oylum Işık ve Sarbel Organizasyon Büro İşçisi Özlem Demir Karakaş, savcılık ifadelerinin tamamlanmasının ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Öte yandan, gözaltına alınan diğer üç isim olan Eski Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Cevdet Çalı, Beşiktaş Belediyesi Personel Hizmetleri Yöneticisi Bülent Karakaş ve Beşiktaş Belediyesi CHP Meclis Üyesi İlker Uluer'in emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.