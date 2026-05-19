Beşiktaş Belediyesi'ne operasyon: Eski belediye başkan yardımcısı dahil 5 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 5 kişinin "rüşvet almak" ve "mal varlığı değerlerini aklama" iddialarıyla gözaltına alındığını bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, başsavcılık koordinesinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Beşiktaş Belediyesine yönelik soruşturma yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada soruşturma kapsamında, "rüşvet almak" ve "mal varlığı değerlerini aklama" iddialarıyla, aralarında eski Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı ile Beşiktaş Belediyesi Meclis Üyesinin de bulunduğu 5 kişinin gözaltına alındığı ifade edildi.

Operasyon kapsamında ekiplerin aramalarının sürdüğü ve dijital materyallere de el konulduğu ifade edildi.

Açıklamada gözaltına alınan isimler şöyle sıralandı:

• Eski Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Cevdet Çalı

• Beşiktaş Belediyesi Personel Hizmetleri Yöneticisi Bülent Karakaş

• Sarbel Organizasyon Büro İşçisi Özlem Demir Karakaş

• Eski Beşiktaş Belediyesi CHP Meclis Üyesi Oylum Işık

• Beşiktaş Belediyesi CHP Meclis Üyesi İlker Uluer