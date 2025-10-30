Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik davada tahliye kararları

Beşiktaş Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğünce 2019'daki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için yapılan alımlarla ilgili "edimin ifasına fesat karıştırma" ve "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçlamalarıyla 8 kişinin yargılandığı davada tutuklu Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Rıza Can Özdemir ve halihazırda Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı olan, dönemin Beşiktaş Kültür ve Sosyal İşleri Müdürü Mehmet Mandacı hakkında tahliye kararı verildi.

İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın ilk duruşmasına, bazı tutuklu ve tutuksuz yargılananlar ile avukatları katıldı.

Söz alan yargılananlar, suçlamaları kabul etmeyerek beraatlerini istedi.

Yargılananların avukatları da müvekkillerinin tahliyelerine karar verilmesini talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklular Rıza Can Özdemir ve Mehmet Mandacı'nın tahliyelerine karar verdi.

Duruşma, eksiklerin giderilmesi için 25 Aralık'a ertelendi.

HAPİS CEZASI TALEP EDİLİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Beşiktaş Belediye Başkanlığı "suçtan zarar gören", 8 kişi de "şüpheli" olarak yer alıyor.

Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Alican Abacı, halihazırda Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı olan, dönemin Beşiktaş Kültür ve Sosyal İşleri Müdürü Mehmet Mandacı, mevcut Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Rıza Can Özdemir, Abacı'nın babası İsmet Abacı ve Hakan Ateş hakkında "edimin ifasına fesat karıştırma" ve "kamu kurum ve kuruluşların zararına dolandırıcılık" suçlamalarından 5 yıldan 14 yıl 4 aya kadar hapis cezası talep ediliyor.

Betül Taşkıt, Görkem Kızılkaya ve Şazime Sena Ayata'nın ise "edimin ifasına fesat karıştırma" suçlamasından 3 yıldan 7 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyor.