Beşiktaş Belediyesi öğrencilere ücretsiz kurs veriyor

Beşiktaş Belediyesi, Beşiktaş Akademi’de ücretsiz eğitim desteği vererek, öğrencilerin lise ve üniversite sınavına hazırlanmasına imkân sağlıyor. Öğrenciler hafta içi ve hafta sonu farklı sınıf ve sınav grupları halinde, uzman kadrolardan eğitim alarak zorlu sınavlara hazırlanıyor. Beşiktaş Akademi’de ayrıca ücretsiz kültür sanat kursları da düzenleniyor.

Beşiktaş Belediyesi’ne bağlı uzman eğitim kadrosu, zorlu sınav sürecinde öğrencilerin yanında olarak onların en iyi şekilde sınava hazırlanmasını sağlıyor. Beşiktaş Akademi'de lise giriş sınavına hazırlanan 7, 8. sınıf öğrencileri, üniversite sınavına hazırlanan 11, 12. sınıf öğrencileri ile 25 yaşına kadar mezun grubu öğrencileri kabul ediliyor. Üniversite sınavına hazırlanan öğrenciler; sayısal, sözel ve eşit ağırlık olmak üzere üç farklı alanda sınava hazırlanabiliyor.

Beşiktaş Akademi’de lise ve üniversite sınavlarına hazırlanan öğrencilerin yanı sıra, 7- 16 yaş arası gruplara da ücretsiz kültür ve sanat kursları veriliyor.

Öğrenciler bu kurslarda keman, piyano, gitar, resim, yaratıcı drama, modern dans, satranç, robotik kodlama gibi farklı branşlarda eğitim alıyor. Cumartesi ile pazar günleri verilen kültür ve sanat kurslarına kayıtlar devam ediyor. Pek çok alanda öğrencilere ücretsiz eğitim desteği sağlayan Beşiktaş Akademi, öğrencilerin kişisel gelişimlerine destek olarak yeteneklerini keşfetmelerine yardımcı oluyor.