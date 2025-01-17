Beşiktaş Belediyesi önünde protesto: "Büyük bir mücadeleyi başlatıyoruz"

İstanbul'da, suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan, aralarında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da olduğu 23 kişinin tutuklanması nedeniyle protesto düzenlendi.

Beşiktaş Belediyesi önünde toplanan çok sayıda CHP'li, slogan atarak karara tepki gösterdi.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, yaptığı konuşmada tutuklamaların haksız olduğunu vurguladı.

Demokrasiye sahip çıkmaya geldiklerini dile getiren Çelik, "Milletvekillerimizle, ilçe başkanlarımızla, belediye başkanlarımızla, gençlik örgütlerimizle, kadın örgütlerimizle burada olacağız. Genel başkan yardımcılarımız burada. Halkın belediyesinden ayrılmayacağız. Bu aşamadan sonra büyük bir mücadeleyi başlatıyoruz" ifadelerini kullandı.

Açıklamanın ardından kalabalık dağıldı.

NE OLMUŞTU?

Suç örgütü soruşturması kapsamında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve iş insanı Aziz İhsan Aktaş'ın da aralarında olduğu 23 isim gece saatlerinde tutuklanmış, 17 isim de adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Tutuklama kararına tepki gösteren CHP lideri Özel, "Geri adım atmayacağız" demişti. İBB Başkanı İmamoğlu da "Kumpaslarınız bu bileği bükemeyecek. Ya hep beraber ya hiç birimiz" ifadelerine yer vermişti.