Beşiktaş Belediyesi soruşturmasında yeni dalga: 12 kişi hakkında gözaltı kararı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 12 belediye çalışanı hakkında gözaltı kararı verildi. Polis tarafından yapılan ev baskınlarında 11 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'Aziz İhsan Aktaş suç örgütü' soruşturması kapsamında Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 12 belediye çalışanı hakkında gözaltı kararı verildi.
Polis tarafından yapılan ev baskınlarında 11 kişi gözaltına alınırken, ikametlerde arama işlemleri sürüyor.
Başsavcılıktan konuya ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca, Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik yürütülen 2024/236201 nolu soruşturma kapsamında; Suç örgütünün Beşiktaş Belediyesinden aldığı ve fesat karıştırıldığı tespit edilen ihalelerin hazırlık sürecinde yer alan, aralarında Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Yılmaz’ın da bulunduğu 12 belediye görevlisinin ikametlerinde arama, el koyma işlemlerinin yapılmasına, şüpheli şahısların gözaltına alınmasına karar verilmiştir."