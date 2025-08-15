Beşiktaş Belediyesi’nden deprem tatbikatı

Beşiktaş Belediyesi, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 26. yıl dönümü kapsamında, olası İstanbul depremine hazırlanmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla bir tatbikat düzenledi. Beşiktaş Belediyesi Afet Yönetim Koordinasyon Merkezi tarafından Ortaköy Yaşam Vadisi’nde gerçekleştirilen, arama kurtarma, yangın ve diğer acil durum senaryoları gibi 3 aşamada gerçekleştirilen tatbikatta farklı istasyonlar kurularak olası bir afet durumunda yapılması gereken kurtarma çalışmaları birebir canlandırıldı.

Beşiktaş Belediyesi Başkan Vekili Rasim Şişman, “Afetlere karşı hazırlıklı ve dirençli olmak yalnızca bir görev değil, aynı zamanda ulusal bir zorunluluktur. Bilim insanları yıllardır uyarıyor, büyük İstanbul depremi kapımızda… Depremi durduramayız, ancak yıkıcı sonuçlarını önleyebiliriz. Afetler kaçınılmaz olabilir ama yıkım asla kader değildir. Dünyanın başka yerlerinde, örneğin Japonya’da ya da Rusya’da, büyük depremler yaşanıyor ama can kaybı olmuyor. Çünkü hazırlık, planlama, disiplin ve işbirliğiyle afetler karşısında güçlü bir duruş sergiliyorlar. Biz de bu farkındalıkla hareket ediyor; bilime kulak veriyoruz. Sorumluluk alıyoruz. Hazırlanıyoruz” dedi.

Şişman, “Beşiktaş'ın afetlere karşı dirençliliğini artırmak için attığımız adımlar ve bu tatbikatın önemini şöyle özetlemek isterim: Beşiktaş Belediyesi olarak, arama kurtarma birliğimizle bugüne kadar 18 tatbikata ve 6 farklı afet müdahalesine doğrudan katılım sağladık. Son olarak 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş depremlerinde de ekiplerimiz sahada aktif rol alarak can kurtarma çalışmalarına destek vermiş, bu tecrübeler, birliğimizin saha kapasitesini güçlendirmiştir. Afet İşleri Müdürlüğümüz kurulduğu günden bu yana toplam 16 bin 260 kişiye afetlere hazırlık ve toplumsal farkındalık eğitimi verdi. Özellikle okul ve anaokulu eğitimleriyle bu yıl içerisinde 10 bin 820 öğrencimize ulaşarak afet bilincini en genç nesillerimize taşıdık” diye konuştu.

HAZIRLIKLAR DAHA KURUMSAL

İlçede mevcut 59 olan afet ve acil durum toplanma alanı sayısını, yapılan saha çalışmalarıyla 126'ya yükseltildiğini belirten Şişman, “Böylece, kişi başına düşen toplanma alanı metrekaresini 5,8 metrekareden 6,4 metrekareye çıkararak İstanbul ortalamasının üzerine çıkarttık. Bu hazırlıkları daha sistematik ve kurumsal bir yapıya kavuşturmak adına ‘Beşiktaş Birlikte Güçlü’ isimli internet sitemizi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Tüm toplanma alanlarını, risk haritalarını ve bilgilendirici içerikleri bu siteden ulaşılabilir hale getirdik. Aynı zamanda eğitim içerikleri, iletişim noktaları ve güncel duyurularla da komşularımızın bilinçlenmesini hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

Şişman, “Tüm bunların yanı sıra afetlere karşı bütüncül ve planlı bir mücadele yürütmek amacıyla Beşiktaş Afet ve Acil Durum Operasyon Planı’nı (BADOP) hayata geçirdik. Bu plan, yerel boyutta afet ve acil durumlarda müdahale çalışmalarının nasıl yürütüleceğini ortaya koyan; muhtemel afet ve acil durumların tür ve ölçeğine göre uyarlanabilir, esnek ve modüler bir müdahale organizasyon sistemi sunmaktadır. Bu sayede afetin ilk anından itibaren belediyemizin ilgili tüm birimleri temizlikten lojistiğe, iletişimden sosyal destek hizmetlerine kadar zaman kaybetmeden görev başına geçecek” dedi.

Beşiktaş’ın yaklaşık 180 bin olan nüfusuna her gün 3 milyon kişinin misafir olarak eklendiğini vurgulayan Şişman, şunları dile getirdi: “Olası bir afette, yalnızca kendi sakinlerimizin değil, ilçemizi ziyaret eden bu milyonlarca insanın da güvenliğini sağlamak zorundayız. İşte bu yüzden daha dirençli, daha hazırlıklı bir Beşiktaş inşa etmek için çalışıyoruz. Bu hedef doğrultusunda, iştirak şirketimiz Beşiktaş İMAR A.Ş. aracılığıyla komşularımıza tamamen ücretsiz teknik ve hukuki danışmanlık sağlıyor, projelerinin her aşamasında yanlarında oluyoruz. Mülkiyete dayalı sorunların çözümü için uzlaştırıcı ve arabulucu modeller geliştiriyoruz. Hazırlıklarımız yalnızca depreme karşı değil; sel, taşkın ve fırtına gibi diğer afetlere karşı da sürüyor. Daha geçirgen yüzeylere, suyun toprağa ulaşabildiği, yağmur suyunu tutan yeşil altyapı çözümlerine yöneliyoruz. Böylece hem afet risklerini azaltıyor hem de iklim krizinin etkilerine karşı kentimizi daha dirençli hale getiriyoruz. Bu tür tatbikatlar, eksiklerimizi görmek, planlarımızı güncellemek ve müdahale kapasitemizi artırmak için eşsiz fırsatlar sunuyor.”