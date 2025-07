Beşiktaş Belediyesi’nden YKS öğrencilerine ücretsiz tercih danışmanlığı

Beşiktaş Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonrası tercih yapacak öğrenciler için Beşiktaş Akademi’de ücretsiz tercih danışmanlığı hizmeti sunacak. Beşiktaş Belediyesi Başkan Vekili Rasim Şişman, bu önemli dönemeçte öğrencilerin yalnız olmadığını, her adımda yanlarında olduklarını belirtti.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Beşiktaş Belediyesi, YKS’ye giren öğrencileri tercih sürecinde yalnız bırakmadı. Beşiktaş Belediyesi’ne bağlı Beşiktaş Akademi’de öğrencilere, alanında uzman rehber öğretmenler eşliğinde 30 Temmuz - 11 Ağustos tarihleri arasında, hafta içi her gün 09.00-16.30 saatlerinde ücretsiz danışmanlık hizmeti verilecek.

Beşiktaş Belediyesi Başkan Vekili Rasim Şişman, tercih döneminde desteğe ihtiyaç duyan tüm öğrencilerin yanında olduklarını vurgulayarak, "Sevgili genç kardeşlerim, uzun ve yorucu bir yolculuğun sonuna geldiniz. Sınav sonuçlarının hepiniz için hayırlı olmasını diliyor; bu süreçte gösterdiğiniz azim, sabır ve emek için her birinizi yürekten kutluyorum. Sınav süreci geride kaldı, ancak şimdi en az onun kadar önemli bir aşama başlıyor: Tercih dönemi. Sizler, hayalini kurduğunuz geleceğe bir adım daha yaklaşırken, Beşiktaş Belediyesi olarak bu süreçte de yanınızdayız. YKS tercih döneminde desteğe ihtiyaç duyan tüm öğrencilerimize Beşiktaş Akademi’de ücretsiz tercih danışmanlığı hizmeti sunuyoruz. Karar verme sürecinizde size en uygun yolu birlikte belirlemek üzere rehber öğretmenlerimizle yanınızda olacağız. Şimdiden gönlünüzden geçen her şeyin gerçekleşmesini diliyor, yolunuzun açık olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.