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Beşiktaş, Bellona Kayserispor'a konuk olacak

Ajans Haberleri
  • 29.09.2024 11:21
  • Giriş: 29.09.2024 11:21
  • Güncelleme: 29.09.2024 11:21
Kaynak: AA
Beşiktaş, Bellona Kayserispor'a konuk olacak

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yarın Bellona Kayserispor'un konuğu olacak.

RHG Enetürk Enerji Stadı'ndaki saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

UEFA Avrupa Ligi'nde Ajax'a 4-0 yenilen siyah-beyazlı ekip Kayseri deplasmanında kazanarak moralini yükseltmeye çalışacak.

Ligde yenilgisi bulunmayan siyah-beyazlı ekip, oynadığı 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlikle 13 puan topladı.

Beşiktaş ligde oynadığı son maçta ikas Eyüpspor'u son anda penaltıdan attığı golle mağlup etti.

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