Beşiktaş bir Benficalının daha peşinde

Portekiz basınında yer alan haberlere göre Beşiktaş, Benfica forması giyen 21 yaşındaki kanat oyuncusu Andreas Schjelderup için girişimlere başladı.

Record’da yer alan haberde, siyah-beyazlıların transferi satın alma opsiyonlu kiralama formülüyle gerçekleştirmeyi planladığı ifade edildi.

BENFICA 18 MİLYON EURO KAZANABİLİR

Beşiktaş’ın önerdiği modelde, satın alma opsiyonunun belirli hedeflerin gerçekleşmesi durumunda zorunlu hale geleceği belirtildi.

Haberde ayrıca, söz konusu transferin bu şartlar altında Benfica’ya yaklaşık 18 milyon euro kazandırabileceği kaydedildi.

Beşiktaş’ın Schjelderup transferini, daha önce kadrosuna kattığı Rafa Silva sürecinden bağımsız olarak yürütmek istediği de aktarıldı.