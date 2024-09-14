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Beşiktaş bir oyuncuyla daha yollarını ayırdı

Beşiktaş, Daniel Amartey'in sözleşmesini feshetti.

Spor
  • 14.09.2024 10:32
  • Giriş: 14.09.2024 10:32
  • Güncelleme: 14.09.2024 10:35
Kaynak: DHA
Beşiktaş bir oyuncuyla daha yollarını ayırdı
Fotoğraf: DepoPhotos

Beşiktaş, 29 yaşındaki Ganalı stoper Daniel Amartey'in sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiğini açıkladı.

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, yeni sezonda kadroda düşünülmeyen Daniel Amartey’in sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, “Kulübümüzle profesyonel futbolcu Daniel Amartey arasındaki sözleşme, karşılıklı anlaşılarak feshedilmiştir” denildi.

Geçen sezon takıma katılan Daniel Amartey, Beşiktaş formasıyla 27 karşılaşmada görev aldı ve 1 gol kaydetti.

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