Beşiktaş bir oyuncuyla daha yollarını ayırdı
Beşiktaş, Daniel Amartey'in sözleşmesini feshetti.
Kaynak: DHA
Beşiktaş, 29 yaşındaki Ganalı stoper Daniel Amartey'in sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiğini açıkladı.
Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, yeni sezonda kadroda düşünülmeyen Daniel Amartey’in sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, “Kulübümüzle profesyonel futbolcu Daniel Amartey arasındaki sözleşme, karşılıklı anlaşılarak feshedilmiştir” denildi.
Geçen sezon takıma katılan Daniel Amartey, Beşiktaş formasıyla 27 karşılaşmada görev aldı ve 1 gol kaydetti.