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Beşiktaş, BKT Avrupa Kupası'nda yarın Dreamland Gran Canaria'ya konuk olacak

Ajans Haberleri
  • 28.01.2025 13:53
  • Giriş: 28.01.2025 13:53
  • Güncelleme: 28.01.2025 13:53
Kaynak: AA
Beşiktaş, BKT Avrupa Kupası'nda yarın Dreamland Gran Canaria'ya konuk olacak

Beşiktaş Fibabanka Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası A Grubu 17. hafta maçında yarın İspanya temsilcisi Dreamland Gran Canaria'ya ile deplasmanda karşılaşacak.

Gran Canaria Arena'daki müsabaka, TSİ 23.00'te başlayacak.

Siyah-beyazlılar, 16 maçta 9 galibiyet, 7 mağlubiyetle grubunda averajla 4. sırada bulunuyor.

İspanyol ekibi ise 10 galibiyet, 6 mağlubiyetle averajla 3. basamakta yer alıyor.

Beşiktaş, gruptaki ilk maçında rakibine İstanbul'da 76-74 mağlup oldu.

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