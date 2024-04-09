Beşiktaş BOA Kaptanı Elif, kadınlarda kulüp tarihindeki ilk Avrupa kupasını kaldırmak istiyor

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası finali rövanş maçında yarın deplasmanda İngiltere'nin London Lions takımıyla karşılaşacak Beşiktaş BOA'nın takım kaptanı Elif Bayram, tüm takım olarak kupayı kazanmaya odaklandıklarını söyledi.

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası finalinde İstanbul'da oynanan ilk maçı 75-68 kazanan siyah-beyazlı ekibin, Londra'da kamp yaptığı otelde AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Elif Bayram, "Buralara geldiğimiz için çok heyecanlıyım ve çok da mutluyum. Bunu başaracağımızı biliyordum, en başında da 'kupa için yola çıktık' diye söylemiştim. Her zaman düşünüyorduk, şu anda da kupanın bir ucundan tuttuk ve hatta 7 sayı avantajımız var. Tabii ki 7 sayı hiçbir şey, kazanmak için buradayız, sayı avantajının bizim için önemi yok ama çok mutluyum, bu yaşta bu kupayı kaldırabilecek olmak benim için çok heyecan verici bir şey. İnşallah kupayı da kazanacağız." ifadelerini kullandı.