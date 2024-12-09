Beşiktaş-Bodo Glimt maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş Avrupa Ligi maçı şifresiz mi?

Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nde altıncı müsabakasında Bodo Glimt karşılaşacak. Maça sayılı zaman kala futbolseverlerin Beşiktaş-Bodo Glimt maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda soruları gündeme oturdu. Beşiktaş Avrupa Ligi'nde elde ettiği 2 galibiyet ve üç mağlubiyetle topladığı 6 puanla 22. sırada yer alıyor. Bodo Glimt ile tarihindeki son karşılaşmasında kendi evinde 2-1 mağlup olan Beşiktaş maçı için Beşiktaş Avrupa Ligi maçı şifresiz mi araştırması hız kazandı. Peki, Beşiktaş-Bodo Glimt maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş Avrupa Ligi maçı şifresiz mi? İşte ayrıntılar!

BEŞİKTAŞ-BODO GLİMT MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş'ın bu sezonki dördüncü Avrupa maçı olacak olan Beşiktaş-Bodo Glimt UEFA Avrupa Ligi maçı 12 Aralık Perşembe TSİ ile 23.00'da oynanmaya başlanacak. Beşiktaş-Bodo Glimt maçınıSırp hakem Nenad Minakovic yönetecek.

BEŞİKTAŞ-BODO GLİMT MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Norveç'te Aspmyra Stadyumu'nda oynanacak Beşiktaş-Bodo Glimt maçı TRT 1 ve tabii kanallarından şifresiz naklen yayınlanacak.

BEŞİKTAŞAVRUPA LİGİ 2024-2025 FİKSTÜRÜ

Bodo Glimt maçı sonrası Avrupa Ligi'nde 6. haftayı geride bırakacak olan Beşiktaş'ın 2024-2025 fikstürü içinde kalan maçları şu şekilde:

22 Ocak: Beşiktaş-Athletic Bilbao

30 Ocak: Twente-Beşiktaş

BEŞİKTAŞ AVRUPA LİGİ PUAN DURUMU

Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden takımlardan biri olan Beşiktaş, Avrupa Ligi'nin 6. haftasına 2 galibiyet ve 3 mağlubiyetle topladığı 6 puan ile 22. sırada giriyor.

BEŞİKTAŞ UEFA AVRUPA LİGİ KADROSU

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi kadrosunda şu oyuncular bulunuyor: