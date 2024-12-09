Beşiktaş-Bodo Glimt maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş Avrupa Ligi maçı şifresiz mi?
Beşiktaş-Bodo Glimt maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda araştırmaları maça sayılı günler kala hız kazandı. Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde altıncı maçı deplasmanda Bodo Glimt ile oynayacak. Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi maçlarının yayınlanacağı kanal belli olmasının ardından ise Beşiktaş Avrupa Ligi maçı şifresiz mi sorusu gündemde. Beşiktaş Trendyol Süper Lig'de geçtiğimiz hafta yaşadığı Fenerbahçe galibiyeti sonrası Avrupa Ligi'nde Bodo Glimt ile karşılaşacak. Peki, Beşiktaş-Bodo Glimt maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş Avrupa Ligi maçı şifresiz mi? İşte detaylar!
Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nde altıncı müsabakasında Bodo Glimt karşılaşacak. Maça sayılı zaman kala futbolseverlerin Beşiktaş-Bodo Glimt maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda soruları gündeme oturdu. Beşiktaş Avrupa Ligi'nde elde ettiği 2 galibiyet ve üç mağlubiyetle topladığı 6 puanla 22. sırada yer alıyor. Bodo Glimt ile tarihindeki son karşılaşmasında kendi evinde 2-1 mağlup olan Beşiktaş maçı için Beşiktaş Avrupa Ligi maçı şifresiz mi araştırması hız kazandı. Peki, Beşiktaş-Bodo Glimt maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş Avrupa Ligi maçı şifresiz mi? İşte ayrıntılar!
BEŞİKTAŞ-BODO GLİMT MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Beşiktaş'ın bu sezonki dördüncü Avrupa maçı olacak olan Beşiktaş-Bodo Glimt UEFA Avrupa Ligi maçı 12 Aralık Perşembe TSİ ile 23.00'da oynanmaya başlanacak. Beşiktaş-Bodo Glimt maçınıSırp hakem Nenad Minakovic yönetecek.
BEŞİKTAŞ-BODO GLİMT MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?
Norveç'te Aspmyra Stadyumu'nda oynanacak Beşiktaş-Bodo Glimt maçı TRT 1 ve tabii kanallarından şifresiz naklen yayınlanacak.
BEŞİKTAŞAVRUPA LİGİ 2024-2025 FİKSTÜRÜ
Bodo Glimt maçı sonrası Avrupa Ligi'nde 6. haftayı geride bırakacak olan Beşiktaş'ın 2024-2025 fikstürü içinde kalan maçları şu şekilde:
- 22 Ocak: Beşiktaş-Athletic Bilbao
- 30 Ocak: Twente-Beşiktaş
BEŞİKTAŞ AVRUPA LİGİ PUAN DURUMU
Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden takımlardan biri olan Beşiktaş, Avrupa Ligi'nin 6. haftasına 2 galibiyet ve 3 mağlubiyetle topladığı 6 puan ile 22. sırada giriyor.
BEŞİKTAŞ UEFA AVRUPA LİGİ KADROSU
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:
- Kaleciler: Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Göktuğ Baytekin
- Defans: Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Emirhan Topçu, Masuaku, Felix Uduokhai, Emrecan Terzi
- Orta Saha: Al-Musrati, Jean Onana, Cher Ndour, Salih Uçan, Joao Mario, Bakhtiyor Zaynutdinov, Gedson Fernandes
- Forvet: Ernest Muçi, Rafa Silva, Can Keleş, Mustafa Hekimoğlu, Milot Rashica, Ciro Immobile, Semih Kılıçsoy