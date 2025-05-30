Beşiktaş, Bodrum FK maçının hazırlıklarını sürdürdü

Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışması olarak gerçekleşti.

Koordinasyon çalışmaları ve 5'e 2 top kapmayla başlayan idman, yan top uygulamalarının ardından bitiricilik çalışmasıyla noktalandı.

Beşiktaş, Sipay Bodrum FK maçının hazırlıklarını, yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak. Siyah-beyazlı kafile, saat 16.30'da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla Bodrum'a gidecek.