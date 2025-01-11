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Beşiktaş - Bodrum FK maçının VAR’ı Erkan Engin

Süper Lig’de bu akşam oynanacak Beşiktaş-Bodrum FK maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Erkan Engin oldu.

Ajans Haberleri
  • 11.01.2025 14:54
  • Giriş: 11.01.2025 14:54
  • Güncelleme: 11.01.2025 14:54
Kaynak: İHA
Beşiktaş - Bodrum FK maçının VAR’ı Erkan Engin

Trendyol Süper Lig’in 19. haftasında Beşiktaş ile Bodrum FK, bu akşam saat 19.00’da Tüpraş Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek.

Müsabakayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek. Türkmen’in yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Bilal Gölen yapacak.

Karşılaşmanın 4. hakemi Mehmet Ali Özer olacak.

Mücadelede VAR koltuğunda Erkan Engin oturacak. Engin’e AVAR’da İbrahim Çağlar Uyarcan Eşlik edecek.

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